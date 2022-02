MA NON L'ABBIAMO GIA' VISTA 'STA SCENA? - TORNANO LE RECINZIONI INTORNO AL CAMPIDOGLIO IN VISTA DEL DISCORSO DI JOE BIDEN: DOMANI IL PRESIDENTE RIFERIRA' SULLO STATO DELL'UNIONE, MA LA POLIZIA TEME DIMOSTRAZIONI E HA REINTRODOTTO LE PROTEZIONI INSTALLATE SUBITO DOPO L'ATTACCO A CAPITOL HILL DELL'ANNO SCORSO - I CAMIONISTI STANNO PIANIFICANDO PROTESTE CONTRO LE RESTRIZIONI PANDEMICHE - IL PENTAGONO HA GIA' APPROVATO IL DISPIEGAMENTO DI 700 SOLDATI DISARMATI DELLA GUARDIA NAZIONALE...

Dagotraduzione dall’Ap

il capo della capitol police tom manger

Le recinzioni installate intorno al Campidoglio degli Stati Uniti per mesi dopo l'insurrezione del gennaio 2021 saranno rimesse in piedi per il discorso di domani sullo stato dell'Unione del presidente Joe Biden, poiché cresce la preoccupazione per potenziali dimostrazioni o convogli di camion.

Il capo della polizia del Campidoglio, Tom Manger, ha dichiarato domenica che la recinzione sarà eretta attorno all'edificio del Campidoglio per il discorso e verrà tirata su «per molta cautela», in consultazione con i servizi segreti.

La mossa arriva mentre i funzionari a Washington si preparano per i convogli di camionisti che stanno pianificando proteste contro le restrizioni pandemiche a partire da questa settimana. Il Pentagono ha già approvato il dispiegamento di 700 soldati disarmati della Guardia Nazionale da utilizzare per assistere con il controllo del traffico durante potenziali manifestazioni.

Prendendo spunto dalle recenti proteste dei camionisti in Canada, sono stati pianificati convogli di camion separati attraverso forum online. Molti hanno punti di partenza, date di partenza e rotte diverse, anche se alcuni dovrebbero arrivare in tempo per il discorso dello Stato dell'Unione. Altri potrebbero arrivare dopo.

Manger ha affermato che la «missione della sua forza per proteggere il Congresso degli Stati Uniti, il Campidoglio e il processo legislativo rimane incrollabile».

La recinzione era stata un forte simbolo della paura che molti in Campidoglio hanno provato dopo che la folla si è fatta strada oltre gli agenti di polizia sopraffatti, ha sfondato finestre e porte e ha saccheggiato il Campidoglio mentre il Congresso votava per certificare la vittoria elettorale di Joe Biden. Le recinzioni sono poi rimaste in piedi per diversi mesi.

Il Consiglio di polizia del Campidoglio degli Stati Uniti aveva approvato un piano per reinstallare brevemente la recinzione per una manifestazione a settembre organizzata per sostenere le persone rimaste incarcerate in relazione all'insurrezione. Gli agenti delle forze dell'ordine e i membri dei media erano di gran lunga più numerosi dei manifestanti e sono stati segnalati solo pochi incidenti.

Manger ha affermato che la polizia del Campidoglio ha anche richiesto ulteriore assistenza da parte delle forze dell'ordine esterne prima del discorso di martedì, oltre alla richiesta di aiuto della Guardia nazionale.

Il capo del dipartimento di polizia metropolitana Robert Contee ha affermato che il suo dipartimento sta monitorando da vicino le informazioni in movimento e che nelle prossime settimane dedicherà ulteriore polizia.