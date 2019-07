MA NON ERA BELLO ANDARE IN BATTELLO? - MOMENTI DI PAURA A LONDRA DOVE UNA BARCA CHE VIAGGIAVA SUL TAMIGI SI È SCHIANTATA CONTRO IL PONTE DI WESTMINSTER: PANICO TRA I TURISTI A BORDO CHE HANNO INIZIATO A PIANGERE E A URLARE DOPO ESSERE RIMASTI INCASTRATI…(VIDEO)

battello incastrato a londra 3

Attimi di panico lungo il Tamigi, a Londra. Una barca carica di turisti in gita si è infatti schiantata contro il centralissimo ponte di Westminster. Immediata l’allerta ai servizi di emergenza, che sono stati chiamati dopo che la City Cruises ha urtato il lato inferiore verso le 16 di sabato pomeriggio.

Numerosi i testimoni che hanno assistito alla paurosa scena e hanno riferito di urla da parte dei turisti a bordo mentre avveniva l’urto. Non sarebbero stati registrati feriti anche se la polizia ha temporaneamente chiuso il ponte mentre i soccorritori provavano a rimuovere l’imbarcazione.

battello incastrato a londra 2

Nessun ferito

“I vigili del fuoco di Londra e le autorità sono presenti sul posto” hanno fatto sapere dalla Polizia, assicurando anche sul bilancio: “Nessun ferito. L’incidente non è collegato al terrorismo”. Numerose le immagini e le segnalazioni sui social. In tanti hanno fatto sapere che dopo la collisione, l’imbarcazione è rimasta per diverso tempo ferma sotto il ponte.

Un testimone ha detto: “Ho appena visto che la cima del traghetto è schiacciata e bloccata. Gente che urla ed è bloccata sotto il ponte“. “Si sentiva la gente piangere e urlare dopo che la barca ha colpito il ponte con forza” ha invece raccontato il fotografo Mark Slater.

La notizia

battello incastrato a londra 4

A dare comunicazione dell’incidente è stato un portavoce del consiglio comunale di Westminster, che ha detto: “Il consiglio è in collegamento con i servizi di emergenza dopo che una barca è entrata in collisione con il ponte di Westminster. Il nostro staff è a disposizione per fornire assistenza”.

battello incastrato a londra 1

L’imbarcazione fa capo alla compagnia City Cruises, che offre visite guidate e crociere gastronomiche sul Tamigi. Dalla società non è arrivato alcun commento in merito all’incidente.