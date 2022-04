29 apr 2022 08:42

MA NON MI DIRE: DIETRO L’ATTACCO DI INIZIO APRILE CONTRO DMITRI MURATOV, PREMIO NOBEL PER LA PACE E EDITORE DEL QUOTIDIANO RUSSO INDIPENDENTE “NOVAYA GAZETA”, CI SAREBBERO GLI 007 DI PUTIN! A SVELARE IL SEGRETO DI PULCINELLA È STATA L’INTELLIGENCE AMERICANA, CHE PERÒ NON HA FORNITO DETTAGLI SU COME SIANO ARRIVATI A QUESTA CONCLUSIONE (FORSE HANNO SOLO FATTO 1+1?)