MA IL PRINCIPE ANDREA DOVE TROVERA' I SOLDI PER PAGARSI IL PROCESSO A NEW YORK? - "BLOOMBERG" FA I CONTI IN TASCA AL DUCA DI YORK, ACCUSATO DI AVER ABUSATO VIRGINIA GIUFFRE QUANDO LEI AVEVA 17 ANNI: SOLO LA FASE PRELIMINARE GLI COSTERA' TRA I 2 E I 300MILA DOLLARI AL MESE DI AVVOCATI - SE IL PROCESSO SI FARA', LA CIFRA E' DESTINATA A SALIRE A 2-4 MILIONI - INTANTO IL GIUDICE KAPLAN HA CHIESTO ALL'EX ASSISTENTE DEL REALE DI TESTIMONIARE E...

1. LA COSTOSA BATTAGLIA LEGALE DEL PRINCIPE ANDREA METTE ALLA PROVA LE SUE FINANZE

Dagotraduzione da Bloomberg

principe andrea

Il principe Andrera si sta avvicinando alla più dura battaglia legale della sua vita e una cosa è certa: non sarà a buon mercato, qualunque sia il risultato.

Secondo due avvocati intervistati da Bloomberg, il reale dovrà affrontare spese legali almeno a sette cifre se la causa per abusi sessuali di Virginia Giuffre andrà in giudizio, mentre il costo della transazione dovrebbe essere ben superiore a 5 milioni di dollari. Con una fortuna personale stimata dalla sua banca privata a 5 milioni di sterline (6,8 milioni di dollari) nel 2017, finanziare la lotta sarà una sfida.

«Non ha buone opzioni davanti», ha detto Mitchell Epner, un ex procuratore federale degli Stati Uniti che ora è un avvocato di Rottenberg Lipman Rich e non è coinvolto nel caso. «Ha solo cattive opzioni e deve decidere quale sia la migliore cattiva opzione».

principe andrea in auto

Dopo un tentativo fallito di fermare la causa, la scorsa settimana Andrea ha chiesto che il caso venga deciso da una giuria invece che da un giudice. C'è anche la possibilità che la sua squadra sollevi difese legali che lo portino fuori dal caso prima del processo.

Hanno tempo fino alla fine di luglio per presentare mozioni di giudizio sommario che potrebbero indurre un giudice ad archiviare il caso, risparmiando ad Andrea milioni di spese processuali, anche se le sue spese legali fino a quel momento potrebbero essere comprese tra 200.000 e 300.000 dollari al mese, stima Epner.

CHALET PRINCIPE ANDREA SVIZZERA

Se andrà fino al processo, combattere le affermazioni di aver aggredito sessualmente Giuffre due decenni fa nella casa londinese della fidanzata di Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, costerà ad Andrea tra i 4 ei 6 milioni di dollari, ha stimato Epner. E potrebbe essere di più.

Questo tipo di contenzioso può richiedere un lungo periodo di tempo e Andrew sta valutando «un importo significativo di commissioni, almeno sette cifre se non otto a seconda della durata del contenzioso», ha affermato Jerome "Joe" Studer, fondatore e direttore di Legal Fee Analytics LLC con sede a Chicago ed esperto di spese legali.

Il principe Andrea alla guida della Range Rover 4

Lavely & Singer PC, che rappresenta Andrea, è un'azienda costosa che «non è estranea a questo tipo di contenzioso sulle notizie», ha detto Studer. L'azienda «ha la reputazione di essere un bulldog e penso che, dati i problemi di reputazione in gioco, combatteranno davvero duramente».

Se Andrea perde, potrebbe dover coprire i danni per il dolore e la sofferenza di Giuffre, comprese le spese mediche, nonché i danni punitivi per i suoi presunti atti illeciti se la giuria scopre che ha abusato di lei. Anche se vince, dovrà comunque coprire le spese legali.

Il principe Andrea alla guida della Range Rover

Qualunque sia il risultato, non è chiaro come riuscirà a pagare. Nel 2017 i suoi banchieri della Banque Havilland con sede in Lussemburgo hanno stimato la sua ricchezza in 5 milioni di sterline. Ma il reale stava già utilizzando prestiti a breve termine da Banque Havilland, di proprietà della famiglia del suo amico e principale donatore del Partito conservatore David Rowland, per coprire alcune delle sue spese di soggiorno.

Principe Andrea

Anche se la stima del patrimonio netto di Banque Havilland è bassa, ci sono segnali che le finanze di Andrea sono sotto pressione per via della lotta legale. Il Daily Mail ha riferito questo mese che il principe sta progettando di vendere il suo lussuoso chalet svizzero da 18 milioni di sterline dopo aver saldato un debito di 6,6 milioni di sterline che aveva ancora nei confronti del suo ex proprietario. Secondo il giornale c’è ancora una grossa ipoteca sulla proprietà, e non è chiaro quanto denaro incasserà Andrea da un’eventuale vendita.

sarah ferguson

L’unico reddito noto di Andrea è una pensione della Royal Navy di 20.000 sterline e uno stipendio annuale da sua madre, la regina Elisabetta, di 250.000 sterline. Non si sa se la regina sarebbe disposta a usare la propria fortuna per pagare le sue spese legali.

Eppure, Andrea è stato raffigurato in una nuovissima Range Rover ibrida-elettrica con targhe personalizzate che è stata registrata a dicembre. Un'altra auto di lusso, una Bentley, è stata immatricolata alla fine del 2020. Insieme, le due auto hanno un prezzo di listino combinato di oltre 200.000 sterline.

Nel 2017 Andrea ha stipulato un prestito personale non garantito da 1,5 milioni di sterline con Banque Havilland, di cui 1,25 milioni di sterline sono stati utilizzati per rimborsare una linea di debito esistente con l'azienda che era stata aumentata o estesa 10 volte in due anni, ha riferito Bloomberg a Novembre. Le 250.000 sterline aggiuntive prese in prestito da Andrea sono state stanziate per «capitale circolante generale e spese di soggiorno».

principe andrea

Il prestito era scaduto a marzo 2018 ma è stato rimborsato anticipatamente utilizzando 1,5 milioni di sterline trasferiti al principe da una società registrata a Guernsey controllata dalla famiglia Rowland, secondo le interviste a persone che hanno familiarità con le transazioni e i documenti bancari visti da Bloomberg.

La sentenza di New York che ha decretato di procedere con il caso ha reso necessario per Andrea fornire le prove richieste dal team legale di Giuffre, in un processo che probabilmente richiederà circa sei mesi, secondo Epner. Inoltre, ci saranno probabilmente fino a 500.000 dollari in costi preliminari, più una stima di 2 milioni a 4 milioni di dollari se raggiungerà il tribunale, ha detto.

2. L'EX ASSISTENTE DEL PRINCIPE ANDREA CHIAMATO A TESTIMONIARE NELLA CAUSA CIVILE PER ABUSO SESSUALE A NEW YORK

Dagotraduzione da Metro

jeffrey epstein

Il giudice Kaplan, che preside la causa di abuso sessuale intentata da Virginia Giuffre contro il principe Andrea, ha chiesto all'Alta Corte del Regno un aiuto per raccogliere la testimonianza di Robert Olney, ex assistente del principe che vive in Inghilterra. Probabilmente verrà interrogato sulla relazione del Duca di York con Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell e sui viaggi del suo ex capo nelle loro case in giro per il mondo.

Il giudice Lewis A Kaplan ha scritto lettere sia al Senior Master della Queen's Bench Division che al procuratore generale australiano per richiedere la loro assistenza nell'acquisizione delle prove per la causa civile presentata da Virginia Giuffre.

Il giudice, infatti, vuole ascoltare le testimonianze di altre persone: il fidanzato di Virginia Giuffre, la sua psicologa, e Shukri Walker, la donna che afferma di aver visto Andrea e Virginia Giuffre nel nightclub Tramp ven’anni fa.

virginia giuffre

Tutte le quattro testimonianze dovranno essere rese entro il 29 aprile.

il principe andrea 2 il principe andrea e la regina elisabetta Il principe Andrea con Virginia Roberts il principe andrea il principe carlo e la regina elisabetta