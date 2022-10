MA QUALE DIALOGO, È ANCORA IL TEMPO DELLE BOMBE – ERDOGAN FA SAPERE CHE UN INCONTRO TRA PUTIN E ZELENSKY IN TURCHIA “ORA È IMPOSSIBILE” – I RUSSI ANCHE OGGI HANNO BOMBARDATO KIEV, COLPENDO UNA CENTRALE ELETTRICA E UCCIDENDO DUE PERSONE – LA NUOVA STRATEGIA DI MAD VLAD: PORTARE ALLO STREMO LA POPOLAZIONE UCRAINA E LASCIARLA SENZA LUCE, PER LOGORARE LA RESISTENZA – ZELENSKY: “IN UNA SETTIMANA DISTRUTTO IL 30% DELLE CENTRALI ELETTRICHE” – VIDEO

1 – ERDOGAN: “IMPOSSIBILE ORE L'INCONTRO TRA PUTIN E ZELENSKY IN TURCHIA”

Da www.ansa.it

recep tayyip erdogan vladimir putin vertice di sochi

Un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il leader ucraino Volodymyr Zelensky in Turchia "è impossibile ora". Lo afferma il portavoce del presidente turco Erdogan, secondo quanto riporta Tass.

Esplosioni sono state udite questa mattina in tutta Kiev, mentre dense colonne di fumo sono visibili sopra la centrale elettrica colpita: lo riporta un giornalista dell'agenzia di stampa Ukrinform, secondo il quale in uno dei quartieri della città manca la corrente elettrica. Una centrale elettrica a Kiev è stata colpita da tre attacchi russi. Lo ha reso noto l'ufficio della presidenza ucraina. L'Ucraina accusa la Russia di aver "rapito" due dipendenti di una centrale nucleare.

droni kamikaze su kiev 2

Le forze russe hanno distrutto in una settimana il 30% delle centrali elettriche ucraine: lo scrive in un Tweet il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Un altro tipo di attacchi terroristici russi: prendere di mira le infrastrutture energetiche e critiche. Dal 10 ottobre, il 30% delle centrali elettriche ucraine è stato distrutto, causando massicci blackout in tutto il Paese. Non c'è più spazio per i negoziati con il regime di Putin", afferma Zelensky. Almeno due persone sono rimaste uccise nell'attacco missilistico russo di questa mattina contro una infrastruttura energetica a Kiev: lo ha reso noto l'ufficio del Procuratore della capitale.

Ursula von der Leyen: "Oggi eroghiamo 2 miliardi di euro di assistenza macrofinanziaria all'Ucraina. Ne seguiranno altri entro la fine dell'anno. Resteremo al fianco dell'Ucraina per tutto il tempo necessario. Discuteremo di come garantire un sostegno continuo con i partner globali alla conferenza Rebuild Ukraine". Lo annuncia in un tweet la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen.

droni kamikaze su kiev 3 kiev dopo l attacco russo 4 kiev dopo l attacco russo 2 kiev dopo l attacco russo 3 droni kamikaze su kiev 4