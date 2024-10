MA QUALE “EQUIDISTANZA”/2 – IL SEGRETARIO GENERALE DELLE NAZIONI UNITE, ANTONIO GUTERRES, SEMPRE PRONTO AD ACCUSARE ISRAELE PER LE BOMBE SU GAZA E IN LIBANO, SI SCORDA DI CITARE L’IRAN COMMENTANDO L’ATTACCO SENZA PRECEDENTI CON MISSILI BALISTICI CONTRO LO STATO EBRAICO. GUTERRES PARLA VAGAMENTE DI “AMPLIAMENTO DEL CONFITTO, CON UN’ESCALATION DOPO L’ALTRA”. ISRAELE SI INCAZZA E LO DICHIARA “PERSONA NON GRATA”

M.O.: ISRAELE, GUTERRES "PERSONA NON GRATA", VIETATO INGRESSO

(AGI) - Il ministro degli Esteri israeliano ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, "persona non grata", vietando cosi' il suo ingresso nel Paese.

Il ministro Israel Katz ha deciso una tale misura come risposta alla mancata condannata da parte di Guterres dell'attacco iraniani di ieri su Israele.

"Chiunque non riesca a condannare inequivocabilmente l'odioso attacco dell'Iran contro Israele non merita di mettere piede sul suolo israeliano. Questo e' un segretario generale anti-Israele che presta sostegno a terroristi, stupratori e assassini", ha affermato Katz in una nota.

ISRAELE CONTRO GUTERRES, 'INCAPACE DI CONDANNARE L'IRAN'

(ANSA) - La condanna espressa dal segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, dopo l'ondata di missili iraniani su Israele, contro "l'ampliamento del conflitto e l'escalation in Medio Oriente" in genere piace per nulla al governo israeliano. "Noi condanniamo - ha subito replicato su X il ministero degli Esteri dello Stato ebraico - la tua incapacità di mettere insieme un tweet che dichiari l'Iran responsabile di aver lanciato 181 missili balistici su 10 milioni di civili israeliani".

ISRAELE, DELUSI DALLA REAZIONE DI GUTERRES AD ATTACCO IRAN

(ANSA) - "Siamo delusi dalla reazione del segretario generale Antonio Guterres. Nel suo commento poco dopo l'attacco senza precedenti dell'Iran a Israele non ha parlato dell'aggressore, ma solo di de-escalation". Lo ha detto l'ambasciatore israeliano all'Onu, Danny Danon, parlando con i giornalisti.

GUTERRES CONDANNA AMPLIAMENTO CONFLITTO, DEVE FINIRE

(ANSA) - "Condanno l'ampliamento del conflitto in Medio Oriente, con un'escalation dopo l'altra. Questo deve finire. Abbiamo assolutamente bisogno di un cessate il fuoco". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres dopo le notizie dell'attacco missilistico dell'Iran contro Israele.

