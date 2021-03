3 mar 2021 09:40

MA QUALE PRIMAVERA IN ANTICIPO: ALTRI DUE GIORNI DI BEL TEMPO, POI L’INVERNO DARA’ LA SUA ZAMPATA FINALE. DA VENERDÌ PIOGGIA E NEVE IN TUTTA ITALIA - A CAUSA DELLA SICCITÀ E DEL VENTO IN VENETO RISCHIO ESTREMO DI INCENDI BOSCHIVI. IN EMILIA ROMAGNA NON ERA MAI AVVENUTO CHE IN FEBBRAIO, PER 3 ANNI CONSECUTIVI, CI FOSSERO TEMPERATURE SUPERIORI AI 18 GRADI...