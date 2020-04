MA QUANDO FINISCE ‘STO PLATEAU? – IL BOLLETTINO DI OGGI: I MORTI SONO 534, 80 PIÙ DI IERI. AUMENTA PURE LA CRESCITA DEI CASI TOTALI, MENTRE GLI ATTUALMENTE POSITIVI CALANO PER IL SECONDO GIORNO CONSECUTIVO (OGGI -528) – SCENDONO ANCHE RICOVERI E TERAPIE INTENSIVE. I DATI REGIONE PER REGIONE

• Attualmente positivi: 107.709

• Deceduti: 24.648 (+534, +2,2%)

• Dimessi/Guariti: 51.600 (+2.723, +5,6%)

• Ricoverati in terapia intensiva: 2.471 (-102, -4%)

• Tamponi: 1.450.150 (+52.126)



Da www.corriere.it

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 183.957 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (2729 in più rispetto a ieri, per una crescita dell’1.5 %; ieri la crescita era stata più contenuta, di 2.256 casi) . Di queste, 24.648 sono decedute (+534, +2.2%; ieri i morti erano stati +454) e 51.600 (+2723, +5.6%; ieri +1.822) sono state dimesse. Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 107.709 (ieri erano 108.237, e si registra dunque il secondo giorno consecutivo di calo; il conto sale a 183.957 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia).

Si tratta di un dato positivo: per la prima volta dall’inizio della pandemia, infatti, il numero di «attualmente positivi» è sceso. Insomma: ci sono oggi in Italia meno persone delle quali si ha la certezza che siano contagiate di quante non fossero ieri. I dati sono stati forniti dalla Protezione civile.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 24.134; 2.471 (-104, -4%; ieri il calo era stato di 62 ) sono in terapia intensiva.

I dati Regione per Regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). Nella foto in alto è visibile quello dei soggetti attualmente positivi. La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 67.931 (+960, +1.4% ; ieri erano stati +735)

Emilia-Romagna 23.092 (+225, +1%; ieri erano stati +307)

Veneto 16.404 (+277, +1.7%; ieri erano stati +192)

Piemonte 21.955 (+606, +2.8%; ieri erano stati +292)

Marche 5.877 (+51, +0.9%; ieri erano stati +57)

Liguria 6.764 (+95, +1.4%; ieri erano stati +141)

Campania 4.135 (+61, +1.5%; ieri erano stati +45)

Toscana 8.603 (+96, +1.1%; ieri erano stati +135)

Sicilia 2.835 (+76, +2.8%; ieri erano stati +42)

Lazio 5.895 (+80, +1.4%; ieri erano stati +60)

Friuli-Venezia Giulia 2.792 (+17, +0.6%; ieri erano stati +30)

Abruzzo 2.667 (+55, +2.1%; ieri erano stati +91)

Puglia 3.622 (+55, +1.5%; ieri erano stati +38)

Umbria 1.353 (+4, +0.3%; ieri erano stati +1)

Bolzano 2.410 (+16, +0.7%; ieri erano stati +14)

Calabria 1.047 (+9, +0.9%; ieri erano stati +3)

Sardegna 1.236 (+8, +0.7%; ieri erano stati +13)

Valle d’Aosta 1.093 (+5, +0.5%, ieri nessun nuovo caso)

Trento 3.614 (+24, +0.7%; ieri erano stati +58)

Molise 282 (+1, +0.4%; ieri erano stati +2)

Basilicata 350 (+8, +2.3%; ieri nessun nuovo caso)

