MA QUANTI NOMI HA LA FIGLIA SEGRETA DI PUTIN? – UNA TV UCRAINA HA SCOPERTO CHE ELIZAVETA KRIVONOGIKH, LA 22ENNE NATA DA SVETLANA KRIVONOGIKH, EX AMANTE DI “MAD VLAD”, HA UN ALTRO NOME: DOPO ESSERSI IDENTIFICATA PER ANNI COME LUIZA ROZOVA, ADESSO AVREBBE UN PASSAPORTO CON IL NOME DI ELIZAVETA OLEGOVNA RUDNOVA – GENERALITÀ NON ESATTAMENTE ESTRANEE ALLA CERCHIA DI PUTIN, VISTO CHE OLEG RUDNOV IN PASSATO È STATO UN COLLABORATORE DELLO ZAR…

La figlia segreta di Putin, che non ha mai avuto il cognome del padre, ora vive in Occidente. Secondo la tv ucraina, la ventunenne utilizza il cognome di Oleg Rudnov, un ex stretto collaboratore del dittatore.

Elizaveta Krivonogikh, nota anche come Luiza Rozova, è sparita dai radar poco prima dell'inizio della guerra in Ucraina. Sua madre è Svetlana Krivonogikh, ex amante di lunga data di “Mad Vlad”, una ex donna delle pulizie diventata multimilionaria.

La 49enne, azionista di una delle più importanti banche e proprietaria di un famoso locale di striptease di San Pietroburgo, pare utilizzi lo stesso cognome Rudnova, così come Luiza.

Luiza e sua madre vivono in una lussuosa residenza da oltre 3,5 milioni di euro a Monaco.

Secondo un'inchiesta dell'emittente televisiva ucraina TSN, Luiza ha un passaporto che la identifica come Elizaveta Olegovna Rudnova e la sua data di nascita è il 3 marzo 2003.

Ciò significa che è nata quando Putin era presidente russo ed era sposato con la first lady Lyudmila Putina, dalla quale poi divorziò. Secondo TSN, Luiza era una studentessa alla Paris School of Management and Arts durante la guerra in Ucraina, ma potrebbe non vivere più in Francia.

