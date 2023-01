MA QUANTO PIACCIONO GLI ECO-VANDALI AI TROMBONI DE’ SINISTRA – I TRE RAGAZZETTI CHE, NON AVENDO NIENTE DI MEGLIO DA FARE, HANNO IMBRATTATO IL SENATO VENGONO DIFESI A SPADA TRATTA DA GRILLINI, VERDI E SINISTRA ITALIANA: “NON SONO CRIMINALI”, “LA VERNICE ERA LAVABILE”, E VIA COSÌ – IL SOCIOLOGO DE MASI, VICINO A BEPPE GRILLO, VA OLTRE: “VANNO ELOGIATI, SONO ATTI CHE NON FANNO MALE A NESSUNO” – TRAVAGLIO: “QUESTI ATTI DIMOSTRATIVI SONO SACROSANTI NEL MERITO, MA CONTROPRODUCENTI NEL METODO…”

Estratto dell’articolo di Marco Travaglio per “il Fatto quotidiano”

[…] Fermo restando che questi atti dimostrativi di Ultima Generazione sono, a nostro avviso, sacrosante nel merito ma controproducenti nel metodo […]

2. GIÀ SCARCERATI GLI ECO-VANDALI VERDI E 5S: «VANNO ELOGIATI» E LORO PREPARANO ALTRE AZIONI

Estratto dell’articolo di F. Malf. per “il Messaggero”

attivisti ultima generazione imbrattano il senato 9

«Noi continueremo». Appena prima che il giudice per le direttissime del tribunale di Roma convalidasse gli arresti per i tre giovani eco-vandali (Davide Nensi, Alessandro Sulis e Laura Paracini) che hanno imbrattato la sede del Senato nei giorni scorsi - disponendone poi la scarcerazione - una delle portavoce di Ultima generazione (la sigla ambientalista responsabile dell'attacco) già prometteva nuove azioni: «Seguiamo una disciplina rigorosamente non violenta.

Durante l'imbrattamento il Senato era vuoto, non volevamo colpire il Presidente come accusa Ignazio La Russa. Ennesima risposta grottesca della politica. Ma noi continueremo».

ANGELO BONELLI E NICOLA FRATOIANNI ALLE CONSULTAZIONI

Una linea d'azione che, non tenendo conto del reato di danneggiamento aggravato di cui dovranno rispondere […] sembra piacere non poco ad alcuni politici italiani.

È il caso ad esempio del co-portavoce dell'alleanza Sinistra-Verdi Andrea Bonelli che ieri, intervenendo in una trasmissione su La7, si è lanciato a difesa degli ambientalisti.

palazzo madama imbrattato con la vernice 5

«Non sono assolutamente dei criminali. Sono azioni che non condividiamo, ma definirli criminali è un fatto che non sta né in cielo né in terra», ha commentato il deputato. Anzi, Bonelli è andato anche oltre e ha ammesso di aver in passato preso parte ad analoghe azioni di disobbedienza civile in nome dell'ambiente.

MARIOLINA CASTELLONE BEPPE GRILLO

[…] Idem per l'altro portavoce di Avs Nicola Fratoianni che ritiene «sproporzionata» più che la protesta «che può non piacere» ma è stata compiuta con «vernice lavabile», la «violenza verbale e giustizialista con cui la politica sta rispondendo a queste forme di protesta, non pare proporzionata».

[…] Nonostante all'estero, dopo una lunga sequela di azioni che hanno ispirato gli attivisti italiani, anche Extinction rebellion stia cambiando direzione sostenendo l'inutilità di questo genere di azioni, non si fatica a trovare forme assolutorie nei confronti degli attivisti nostrani anche tra i cinquestelle.

Pur parlando di un «atto da condannare», in una nota diffusa in serata a firma Mariolina Castellone, vicepresidente del Senato, Pietro Lorefice e Marco Croatti, viene infatti difeso il gesto in quanto tentativo di «mettere al centro dell'agenda politica il tema del cambiamento climatico», rivendicando di aver chiesto di «evitare controproducenti prove di forza che rischiano di strumentalizzare l'accaduto e di allontanare ancora di più le istituzioni dai cittadini».

domenico de masi foto di bacco

D'altro canto ieri anche il sociologo Domenico De Masi, da sempre vicinissimo a Beppe Grillo, non ha lasciato tanto spazio a interpretazioni diverse: «Vanno elogiati. Chi non ha a disposizione i telegiornali e i grandi organi di stampa, che cosa può fare? Degli atti eclatanti che non fanno male a nessuno. Hanno usato della vernice lavabile, sono passato stamattina davanti al Senato e non c'era più nulla».

