13 feb 2024 16:35

MA QUANTO PIACE AI FRANCESI ESSERE PRESI A PESCI IN FACCIA – A DUNKERQUE SI È SVOLTO IL TRADIZIONALE LANCIO DELL'ARINGA DAL BALCONE DEL MUNICIPIO IN OCCASIONE DEL CARNEVALE – SE VI SIETE PERSI LA PRIMA GIORNATA, NON ABBIATE PAURA: LA FESTIVITÀ NON DURA SOLO UNA SETTIMANA MA TRE MESI DA GENNAIO A MARZO ED È UN EVENTO CHE…