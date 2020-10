MA QUANTO PIACE LA MEMORABILIA NAZISTA - DISCORSI E CIMELI DI HITLER VENDUTI ALL'ASTA A MONACO - COMPRATORI ANONIMI HANNO PAGATO 34 MILA EURO PER ALCUNI FOGLI DI APPUNTI PER UN DISCORSO DEL 1939 CON I RIFERIMENTI ALLA "QUESTIONE EBRAICA" - ALTRI SCRITTI RISALENTI AL 1935 PER UNA FIERA DI BENEFICIENZA VENDUTI A 12.500 EURO…

Estratto dell’articolo di Tonia Mastrobuoni per “la Repubblica”

SCRITTI DI ADOLF HITLER ALL ASTA

A un anno di distanza, "Hermann Historica" ci ha riprovato. E anche stavolta la comunità ebraica internazionale è insorta. Perché la casa d' aste di Monaco non offre oggetti qualsiasi, ma insiste su memorabilia dell'era nazista. […] Un anno fa erano stati battuti nel capoluogo bavarese una bombetta indossata dal Führer nelle grandi occasioni, porcellane di Meissen create per il suo 'nido d' Aquila' sulle Alpi, saliere con le sue iniziali, AH, e altre amenità decorate con croci uncinate e simboli del Reich. I lotti, per fortuna, erano stati comprati da un uomo d' affari libanese, Abdallah Chatila, che li aveva donati allo Yad Vashem, il museo della Shoah in Israele. Vicenda amara che era riuscita a concludersi con un lieto fine.

ADOLF HITLER

Ieri, gli anonimi compratori hanno potuto accaparrarsi per decine di migliaia di euro gli appunti dei deliranti discorsi del Führer. Scarabocchi su fogli sparsi, qui e là frasi agghiaccianti sulla "questione ebraica", sul concetto di "sacrificio" o sulla "noia delle mostre". […]

Anche stavolta, accanto ai fogli con gli appunti di Hitler, la "Hermann Historica" ha proposto oggetti da feticisti come pezzi di servizi da tè del Führer con le iniziali o copie autografate del suo libro. […] I fogli di appunti per un discorso del 1939 con i riferimenti alla "questione ebraica" sono stati venduti a 34mila euro; altri fogli risalenti al 1935 per una fiera di beneficienza a 12.500 euro. Altri oggetti finiti all' asta sono un esemplare della famosa macchina per messaggi criptati "Enigma" che fu decrittata dagli inglesi, ma non sono mancati uniformi e decorazioni militari.

