Fabiana Salsi per www.corriere.it

Non è una novità che una delle attività preferite dagli influencer asiatici sia riprendersi mentre mangiano, né che dall'altra parte del mondo ci siano milioni di spettatori che per qualche ragione vanno in catarsi guardandoli.

Il fenomeno — che si chiama Mukbang — sta evidentemente prendendo una piega pericolosa. Dopo la storia di Tizi, la blogger cinese che ha postato un video mentre fa a pezzi e cucina uno squalo bianco, a finire sotto i riflettori ora è un ragazzo che mangia un insetto vivo potenzialmente letale: si tratta di Wang Can, cinese anche lui, balzato agli onori delle cronache per aver divorato una vespa mentre ancora sbatteva le ali.

«Anche se ho un po' paura, la mangerò comunque», dice l'influencer nel video choc postato sul social cinese Douyin, dove il giovane ha un seguito di 560mila follower. Se lo ha fatto davvero? Sì: e si è pure ripreso mentre tiene l'insetto con le bacchette e poi se lo infila in bocca. Risultato: urla, improperi per il dolore e il viso deformato dal gonfiore.

Una specie di «trofeo di guerra» però per Wang Can che, imperterrito, mostra fiero il volto deturpato riprendendosi in primo piano mentre beve il «rimedio» per la puntura: il congee, un particolare porridge di riso. «Pericoloso, non imitare», scrive a caratteri cubitali (e con un briciolo di testa) nel post che accompagna il video (e che per scelta non mostriamo), in cui si presenta come «l'influencer che mangia vespe e si è ritrovato con le labbra a forma di salsiccia».

Rimosso da Douyin dopo la segnalazione di qualche utente evidentemente scosso a causa del contenuto, il video è però riapparso su TikTok, attirando una marea di critiche. In moltissimi hanno sottolineato il rischio concreto che qualcuno possa imitare Wang Can. In più gli hanno chiesto di pentirsi per il gesto fatto e per averlo raccontato.

L’influencer ha risposto con altri due video, sempre su Douyin (ma usando un profilo secondario a causa della sospensione dell'account): prima ha voluto rassicurare i follower mostrandosi con il viso meno gonfio mentre continua a mangiare riso. Poi ha condiviso una sorta di ammissione di colpa.

«In primo luogo — dice nel video riparatore — voglio ringraziare chi mi ha supportato. Ora userò questo canale per darvi alcuni aggiornamenti e postare video positivi, di qualità, per tutti. Non ammetterò la sconfitta, non cadrò. A me, Wang Can, non manca il coraggio di ricominciare».

Intanto la storia, raccontata inizialmente dal South China Morning Post, ha fatto il giro del mondo. Noi, davanti all'ennesimo influencer che, pur di attirare l'attenzione e racimolare like, compie azioni estreme, non possiamo che interrogarci su certi contenuti social, inequivocabilmente pericolosi, sugli effetti che possono sortire e sullo spirito di emulazione.

