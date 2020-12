MA QUANTO SI SCOPA IN BELGIO?! - DOPO L'ORGIA OMOSEX DELL'EUROPARLAMENTARE UNGHERESE, SCOPERTO UN FESTINO A LUCI ROSSE DI 50 PORCELLONI CON CINQUE ESCORT - LA POLIZIA, IN UN COTTAGE DI CAMPAGNA NEL SUD DEL PAESE, HA TROVATO I PARTECIPANTI NUDI E ALCUNI ERANO IN POSSESSO DI DROGA - PER PARTECIPARE AL PARTY AVEVANO SGANCIATO 250 EURO E…

Pensavano di essersi imbattuti in una festa, ma era molto di più un party tra amici in barba alle norme anti-covid. Intorno alle 3 del mattino, nella notte tra sabato 12 e domenica 13 dicembre, gli agenti sono intervenuti per rumori notturni in un cottage del villaggio di Saint-Mard, a Virton, in Belgio. Quando sono entrati si sono trovati di fronte a quella che era senza ombra di dubbio un’orgia: una cinquantina di partecipanti sono stati sorpresi in compagnia di escort poco vestite e i partecipanti sono stati arrestati nudi.

Per accedere al party a luci rosse, in occasione del 28° compleanno di uno dei festaioli, c’era anche un biglietto di ingresso: 250 euro per potersi spogliare e prendere parte all’orgia.

Ventidue persone, la maggior parte francesi, sono state arrestate: sono stati denunciati per mancato rispetto delle norme di contenimento. Uno di loro era in possesso di stupefacenti. Un altro aveva portato alla festa gas esilarante.

