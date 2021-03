MA C’E’ UN POSTO IN CUI RISPETTANO LE NORME ANTI-COVID? – CONTROLLI DEI NAS NEI BAR DEGLI OSPEDALI, IN 1 SU 3 SONO STATE RISCONTRATE IRREGOLARITA’ - DIECI PERSONE SONO STATE DENUNCIATE, 128 LE SANZIONI AMMINISTRATIVE, PER COMPLESSIVI 125MILA EURO. TRA LE IRREGOLARITÀ ACCERTATE VI È ANCHE L'INOSSERVANZA DELLE MISURE DI CONTENIMENTO EPIDEMICO…

Da ansa.it

In un bar su 3 all'interno degli ospedali italiani sono state riscontrate irregolarità. E' quanto hanno accertato i Carabinieri del Nas in una serie di ispezioni nelle strutture sia pubbliche sia private per verificare la sicurezza di cibi e bevande in vendita e il rispetto delle normative anti Covid.

I controlli hanno riguardato 382 tra bar e servizi di ristoro e in 132 casi sono state individuate irregolarità. Dieci persone sono state denunciate per detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione e per violazioni della sicurezza dei luoghi di lavoro. 128 invece le sanzioni amministrative, per complessivi 125mila euro.

