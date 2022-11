MA LO SAPEVATE CHE CARLO III E IL “CONTE DRACULA” SONO IMPARENTATI? – IL RE D’INGHILTERRA È UNO DEI PRONIPOTI DI VLAD III, NOTO COME L'IMPALATORE O DRACULA - A RICORDARLO È STATO L'ATTORE LUKE EVANS CHE HA RACCONTATO DELLA PRIMA VOLTA IN CUI HA INCONTRATO CARLO: MI HA DETTO DI ESSERE IMPARENTATO CON VLAD TEPES. PENSAVO STESSE SCHERZANDO, MA È VERO” – LA PARENTELA DISCENDE DA GIORGIO V CHE…

re carlo

Carlo III ha detto all’attore Luke Evans di essere imparentato con Vlad III, noto anche e Vlad l'Impalatore, Vlad Tepes e Vlad Dracula.

La star di Hobbit aveva appena finito il film del 2014 Dracula Untold quando ha incontrato per la prima volta l’allora principe di Galles.

Parlando al The Jonathan Ross Show, Luke ha detto: «Ricordo la prima volta che ho parlato con Carlo. Ero super nervoso. È venuto da me e mi ha detto: 'A cosa stai lavorando?' e io ho detto: 'Ho appena finito un film su Vlad, che si trasforma in Dracula.' E lui ha detto: 'Stranamente, sono imparentato con Vlad Tepes’ Pensavo stesse scherzando, ma è vero».

dracula

Re Carlo è un pronipote di Vlad. Sembra che la moglie di Giorgio V, la regina Mary (i nonni della regina Elisabetta) sia una discendente dei figli maschi di Vlad l'Impalatore.

