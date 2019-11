5 nov 2019 12:24

MACELLERIA MESSICANA – STRAGE DEI CARTELLI DELLA DROGA IN MESSICO DOVE UNA DECINA DI MORMONI STATUNITENSI SONO STATI UCCISI IN UNA IMBOSCATA A COLPI D'ARMA DA FUOCO. ALCUNI SONO STATI BRUCIATI VIVI – TRA LE VITTIME CI SONO ALMENO 4 BAMBINI E DUE GEMELLI NEONATI DI SEI MESI E LE LORO MAMME - IL PROCURATORE GENERALE DELLO STATO DI CHIHUAHUA HA DETTO CHE IL NUMERO DEI MORTI "NON È ANCORA CHIARO…" -VIDEO