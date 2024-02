MACHETE SCEMI? - A ROMA, IN VIA TORREVECCHIA, UNO SVALVOLATO DI 50 ANNI HA SEMINATO IL PANICO BRANDENDO UN MACHETE E MINACCIANDO I PASSANTI - L'UOMO SOSTENEVA DI "VEDERE I MOSTRI" E CHE SI DOVEVA "DIFENDERE" - UN NEGOZIANTE HA CHIAMATO IL 112 E IL 50ENNE E' STATO FERMATO - NON È LA PRIMA VOLTA CHE QUALCHE MATTO SI AGGIRA PER LA CAPITALE CON UN ARMA: DUE SETTIMANE FA UN UOMO CAMMINAVA SUL MARCIAPIEDE CON UN PICCONE...

Estratto dell’articolo di Luisa Urbani per "Il Messaggero"

machete 2

Momenti di paura in via di Torrevecchia dove mercoledì pomeriggio un uomo, armato di machete, ha seminato il panico tra i passanti e i residenti. Sono circa le 16, nel quartiere è il solito via vai di gente. Un negoziante nota un 50enne con atteggiamenti strani. Vaga nella zona come se stesse cercando qualcuno. Improvvisamente estrae dallo zaino un'arma: un machete con una lama di 30 centimetri.

Farnetica parole poco chiare («vedo i mostri, mi devo difendere») e per questo è armato. Una scena che terrorizza i presenti. Mentre qualcuno riprende l'uomo con il cellulare, altri si allontanano per paura di essere aggrediti.

machete 1

L'allarme si diffonde anche sui gruppi Facebook del quartiere dove è un susseguirsi di commenti degli utenti che aggiornano gli altri su quanto accade. Il negoziante, preoccupato che l'uomo possa ferire qualcuno o farsi del male, chiama immediatamente il 112.

In pochi minuti arrivano diverse gazzelle dei carabinieri del nucleo radiomobile che rintracciano il 50enne all'altezza del civico 1007, non lontano da un bar. Secondo alcune indiscrezioni sembra che l'uomo volesse proprio entrare nel bar. I militari si avvicinano al 50enne e, dopo averlo rassicurato e calmato, gli sequestrano l'arma. Poi la richiesta dei documenti per l'identificazione.

machete 4

L'uomo, un italiano residente a Roma, è già noto alle forze dell'ordine perché ha precedenti penali per episodi simili. Non è infatti la prima volta che viene visto aggirarsi armato per il quartiere. […]

Una scena non inusuale per i romani. Non è infatti la prima volta che persone armate si aggirino per le strade della Capitale. Un episodio simile è successo due settimane fa in via Macedonia, nel quartiere Appio Latino. In quel caso, a seminare il panico è stato un uomo armato di un piccone. […]