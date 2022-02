MACRON, IL SOLITO SBORON - DOPO IL BUCO NELL'ACQUA RIMEDIATO ALL'INCONTRO CON VLADIMIR PUTIN, IL PRESIDENTE FRANCESE E' STATO MESSO ALLA BERLINA DAI SUOI RIVALI - MARINE LE PEN: "MI CHIEDEVO SE STESSE DAVVERO AGENDO COME PRESIDENTE IN TUTTO QUESTO PROCESSO, O SE STESSE CERCANDO DI VINCERE IL NOBEL PER LA PACE"...

MEME SULL INCONTRO TRA MACRON E PUTIN

Emmanuel Macron è stato ridicolizzato la scorsa notte per i suoi sforzi diplomatici per evitare la guerra in Ucraina. Marine Le Pen, che sta sfidando il presidente alle elezioni di aprile, lo ha deriso per aver affermato di essersi assicurato un potenziale negoziato con Vladimir Putin.

«Mi chiedevo se stesse davvero agendo come presidente in tutto questo processo, o se stesse cercando di vincere il premio Nobel per la pace», ha detto la leader di estrema destra del National Rally.

Gli assistenti di Macron si sono scagliati contro Putin per aver fatto marcia indietro sui colloqui con il leader francese e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. «Putin non ha mantenuto la parola data», ha detto una fonte di alto livello. «Per il momento non sono previsti nuovi contatti». Alti funzionari a Parigi hanno criticato l'uomo forte russo per la sua visione del mondo "paranoica" che vede la Nato come una minaccia diretta alla sicurezza nazionale russa.

Una fonte dell'UE ha affermato che il presidente francese è stato "umiliato" dalle manovre del Cremlino. «Sembra che sia stato grandioso prima delle elezioni di aprile», ha detto la fonte.

Prima che Putin desse l'ordine ai carri armati russi di entrare a Donetsk e Luhansk, l'eurodeputata francese Nathalie Loiseau ha respinto le critiche agli sforzi dell'Eliseo per cercare un compromesso pacifico. «Anche se le possibilità di una soluzione diplomatica nella crisi ucraina sono scarse, dobbiamo provarci», ha affermato la signora Loiseau, ex ministro per l'Europa di Macron.

Il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian ha dichiarato ieri (martedì) che i colloqui programmati a Parigi per venerdì con il suo omologo russo Sergei Lavrov sono stati annullati.

Un diplomatico dell'UE ha detto: «Se sei troppo ansioso, finiranno per prenderti come un fantasma». Anche il massimo eurodeputato tedesco Reinhard Bütikofer ha criticato il leader francese per essere stato troppo morbido con il Cremlino.

Ha detto che 'alcune persone sembrano credere che dovrebbero trattenersi per facilitare un maggiore dialogo con Putin. «Quale dialogo? Non è chiaro che la pacificazione alimenta gli appetiti aggressivi?».

