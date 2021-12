IN MADAGASCAR C'E' UN MINISTRO CHE E' MEJO DE RAMBO! - SERGE GELLE, 57 ANNI, E' PRECIPITATO CON L'ELICOTTERO IN MEZZO AL MARE MENTRE ANDAVA A PERLUSTRARE LA ZONA DI UN NAUFRAGIO: SI E' SALVATO NUOTANDO PER 12 ORE FINO A RAGGIUNGERE LA RIVA - "IL MIO MOMENTO DI MORIRE NON E' ANCORA ARRIVATO" HA SCRITTO CONDIVIDENDO UN VIDEO SUI SOCIAL GIRATO NON APPENA ARRIVATO SULLA SPIAGGIA DI MAHAMBO...

♦Le GDI Serge GELLE, un des passagers de l'hélicoptère accidenté hier a été retrouvé sain et sauf ce matin du côté de Mahambo. ? Les sapeurs sauveteurs de la #4°UPC ont également retrouvé le carcasse de l'hélicoptère au fond de la mer. pic.twitter.com/sP2abwTMwB — Ministère de la Défense Nationale Madagascar (@MDN_Madagascar) December 21, 2021

Dagotraduzione dal Guardian

Serge Gelle

Un ministro del Madagascar e un ufficiale di polizia sono sopravvissuti a un incidente con l’elicottero e per mettersi in salvo hanno nuotato per 12 ore fino a raggiungere la riva. Serge Gelle, segretario di Stato per la polizia del paese, e l’ufficiale, hanno raggiunto la località balneare di Mahambo martedì mattina.

In un video condiviso sui social media, Gelle, 57 anni, appare esausto su una sedia a sdraio, ancora nella sua divisa mimetica. «Il mio momento di morire non è ancora arrivato», ha detto il generale, aggiungendo che ha freddo ma non è ferito.

Serge Gelle 2

Lunedì mattina l'elicottero stava portando lui e gli altri a ispezionare il sito di un naufragio al largo della costa nord-orientale, costato la vita almeno a 39 persone a detta del capo della polizia Zafisambatra Ravoavy.

Ravoavy in precedenza aveva detto all'AFP che Gelle aveva usato uno dei sedili dell'elicottero come dispositivo di galleggiamento. «Ha sempre avuto una grande resistenza nello sport e ha mantenuto questo ritmo come ministro, proprio come un trentenne», ha detto.

Serge Gelle 3

«Ha i nervi d'acciaio». Gelle è diventato ministro nell'ambito di un rimpasto di governo ad agosto, dopo aver prestato servizio nella polizia per tre decenni.