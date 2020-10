madame claude copia

I suoi clienti erano gli uomini più ricchi e potenti del mondo, le sue ragazze il tipo di giovani donne super sexy e ultra classiche che giustificavano l'inclinazione di Madame Claude a chiamarle i suoi "cigni".

E il suo lavoro era, diceva, "rendere carino il vizio".

Tra il 1955 e il 1977, il bordello più celebre del XX secolo ha servito i peccatucci sessuali - alcuni di routine, alcuni esotici, altri depravati - di re, presidenti, star del cinema, capitani d'industria e dittatori.

Il suo locale elegante e molto discreto al 18 di Rue de Marignan, al largo degli Champs-Elysees a Parigi, era il quartier generale di un'attività di prostituzione che eclissava l'immaginazione dello sceneggiatore di Hollywood più eccitato.

john f kennedy e jackie

Tra il 1955 e il 1977, la "signora" - il suo vero nome era Fernande Grudet - ha reclutato e formato circa 500 "Claudettes" per fornire costose distrazioni a una clientela per la quale nessuna viaggio a Parigi era completo senza una rispettosa telefonata a Madame Claude .

La sua lista di clienti estremamente famosi includeva John F. Kennedy, Marlon Brando, Groucho Marx, Rex Harrison, Frank Sinatra, Pablo Picasso e il colonnello libico Gheddafi.

Secondo un biografo, i suoi clienti includevano l'ex vicepresidente degli Stati Uniti Nelson Rockefeller, tre generazioni della famiglia Getty, Charles de Gaulle, Sammy Davis Jr e il generale israeliano Moshe Dayan.

madame claude 4

Il famoso presidente Kennedy chiese a Madame Claude una ragazza che assomigliasse a sua moglie Jackie "ma sexy". Claude rivelò che re Hussein di Giordania una volta disse a una delle sue ragazze: 'Tu ed io siamo nella stessa attività. Dobbiamo sorridere anche quando non ne abbiamo voglia’'.

Il re della Fiat Gianni Agnelli assunse un numero sufficiente di Claudette per un'orgia e poi le fece sfilare alla Messa. Ogni settimana lo scià dell'Iran riceveva un nuovo carico di giovani donne a Teheran. Si diceva che l'ex presidente Charles de Gaulle, che guidò la resistenza francese durante la seconda guerra mondiale, fosse un cliente di Madame Claude.

frank sinatra

Durante un viaggio nel jet privato del banchiere Elie de Rothschild con il suo amico Lord Mountbatten si sollazzarono con le ragazze di madame Claude mentre sorvolavano Parigi. Si diceva che Joan Collins se ne fosse andata ``ridacchiando e urlando come una studentessa'' quando Madame Claude ha cercato di reclutarla durante un pranzo (“'Penso che potresti fare molto bene.”)

joan collins

Claude di solito rispondeva lei stessa al telefono. "Allo, oui?", Diceva sempre prima di passare rapidamente agli affari e ai prezzi di listino. Si diceva che persino la CIA usasse i suoi servizi, assumendo le sue ragazze per intrattenere negoziatori troppo stressati durante i colloqui di pace in Vietnam a Parigi nel 1973.

madame claude

Madame Claude, una donna d'affari freddamente efficiente, odiava la parola "prostituzione", definendola "rivoltante e denigrante". Severissima con i suoi ‘’cigni’’, li istruiva personalmente in etichetta e decoro, cultura e attualità, per quei momenti in cui i clienti volevano parlare piuttosto che giocare. mentre insisteva che imparassero un po' di inglese. Un tirocinio che poteva durare fino a un anno. Tutte dovevano indossare solo lingerie bianca.

charles de gaulle,

Madame Claude era la maniaca del controllo finale, ma c'era un attributo che non poteva valutare da sola. Per assicurarsi che le ragazze fossero, come diceva lei, "tres bien au lit" (brave a letto), aveva una squadra di "saggiatori", o campionatori, che pagavano il privilegio di fornire rapporti accuratamente valutati su come le ragazze si comportavano. in mezzo alle lenzuola.

jane fonda e roger vadim

Anche i “cigni” maschi erano messi alla prova-letto per valutare e perfezionare le loro abilità.

Accreditata per aver trasformato la prostituzione togliendola dagli angoli delle strade e dagli hotel sporchi, la politica di Claude di consentire ai clienti di prenotare le ragazze al telefono - un oggetto di lusso quando ha iniziato a lavorare - è accreditata con la generazione della frase ``ragazza squillo'' (e così suono molto più bello di altri nomi per la professione più antica del mondo).

Un tempo, si diceva che metà del gabinetto francese stesse ‘’patrocinando’’ il bordello di Claude, un fatto che non solo la proteggeva dall'accusa di prostituzione, ma gratificava una donna motivata solo dal denaro e dal potere sui potenti.

ljuba rizzoli e gianni agnelli

"Era così eccitante sentire un milionario o un capo di stato chiedere, con la voce di un ragazzino, l'unica cosa che solo tu potevi fornire", rivelò.

Mentre insisteva di essere discreta, in seguito è emerso che Claude stava fornendo all'intelligence francese informazioni sulle propensioni sessuali dei suoi clienti.

Da allora, ovviamente, abbiamo avuto la caduta di Harvey Weinstein e l'ascesa del movimento #MeToo, inaugurando un clima di tolleranza zero nei confronti dello sfruttamento sessuale di giovani donne - ben ricompensate o meno - da parte di uomini predatori e potenti.

E ora un nuovo film su Madame Claude promette di affrontare il suo lato oscuro.

nelson rockefeller

"Le cose erano tutt'altro che meravigliose nel suo universo", dice Sylvie Verheyde, regista di Madame Claude. "Credere che una prostituta, anche in questo ambiente, si compiaccia del suo lavoro è lo stesso tipo di ipocrisia che immaginare una donna delle pulizie innamorata delle pulizie."

Il film drammatico di Verheyde riconosce, tuttavia, che Madame Claude - che proveniva dalla povertà - era una donna dura che si è ritagliata un impero.

marlon brando

Il regista dice che la grande idea di Claude era quella di creare un mondo fantastico che permettesse ai suoi clienti di dimenticare che stavano pagando per il sesso - che questa non era prostituzione.

Eppure, Verheyde include nel nuovo film - non è chiaro se questo sia basato su fatti o supposizioni - una scena degradante in cui tre uomini sulla quarantina pagano profumatamente per riempire di pugni una giovane 'Claudette' in una sontuosa villa nel sud della Francia, lasciandola scioccata e coperta di lividi.

È improbabile che molti francesi, in particolare i parigini, prendano di buon grado il nuovo film e il suo schiacciante riesame di un'icona nazionale del sangue freddo sessuale.

madame claude 3 muammar gheddafi

Il movimento #MeToo ha già incontrato resistenza in Francia. Lo stilista francese Richard Rene lo scorso dicembre ha vestito le sue modelle da passerella come ragazze squillo degli anni '60 in omaggio a Madame Claude e sfida a #MeToo.

Catherine Deneuve, l'attrice più venerata di Francia e protagonista del classico film del 1967 Belle Du Jour, in cui interpretava una prostituta di alta classe, si è unita a 99 altre importanti donne francesi in una reazione al #MeToo, difendendo il diritto degli uomini di provare a sedurle.

gianni agnelli

Madame Claude - che avrebbe applaudito una simile presa di posizione - ha insistito nelle sue memorie che non vendeva sesso ma "fantasie", anche se non ha mai ammesso che molte delle fantasie riguardassero lei stessa.

Affermava di essere una ragazza di convento di origine aristocratica che fu imprigionata dai nazisti per essere stata nella Resistenza francese e che, dopo la guerra, divenne una puttana porta a porta.

madame claude 3

La realtà meno affascinante, secondo coloro che hanno studiato la sua vita, era che era la figlia di una venditrice di snack alla stazione ferroviaria che fu mandata ad Auschwitz perché ebrea e dopo la guerra lavorò brevemente come prostituta di strada.

madame claude 2

Una volta osservò: "Solo due cose nella vita si vendono - cibo e sesso - e non dovevo essere una cuoca".

Piccola, fisicamente modesta, non era una bellezza e aveva subito un intervento di chirurgia estetica per sistemare i suoi denti storti e il naso grosso. Aveva un debole per il

madame claude 1

cashmere e il guardaroba classico anche al culmine della sua fama, è stata scambiata per un manager di banca. A detta di tutti, Madame Claude non sorrideva molto, non ha mai amato il sesso ed era persuasa che le persone sopra i 40 anni non dovrebbero indulgere a trombare.

Ha costruito la sua attività di prostituzione in gran parte prendendo di mira abilmente modelle e attrici fallite, donne con un aspetto conturbante ma pochi soldi e ambizioni insoddisfatte.

kennedy

Molte furono attratte dalle sue affermazioni secondo cui, come Pigmalione, i suoi "cigni" finivano spesso per sposare un cliente. Madame Claude non ha mai identificato le sue Claudettes, ma alcune si sono davvero "sposate bene", secondo gli addetti ai lavori o hanno avuto carriere di successo nel cinema, nella moda e negli affari.

Madame Claude ha sempre cercato di soddisfare tutte le richieste. Ha fornito al regista Roger Vadim una rossa per un rapporto a tre con sua moglie Jane Fonda, ma anche lei è stata presa alla sprovvista dalle ``richieste depravate'' (mai rivelate) di Aristotele Onassis quando una volta si è presentato con la sua fidanzata cantante d'opera Maria Callas .

jackie e charles de gaulle

Madame Claude era altamente selettiva su chi reclutare per la sua attività, scegliendo solo uno su 20 candidati - inclusi alcuni giovani uomini - dopo averli fatti spogliare nudi di fronte a lei.

Le donne dovevano essere alte: gli uomini ricchi preferivano le loro donne come le loro case e i loro yacht, diceva, e avevano un debole per le scandinave “ghiacciate” e dalle gambe lunghe.

Dovevano anche essere eleganti: le piaceva svuotare le borsette dei candidati per cercare tracce di sporco o disordine.

il libro

Per Claudettes che ne avevano bisogno, insisteva su "correzioni" sotto forma di chirurgia plastica, di solito limitata al viso e ai denti poiché non pensava molto all'aumento del seno.

I critici dicono che era un modo per la signora di lasciare la sua impronta sulle sue ragazze.

Alcune aspiranti Claudettes hanno preso male il rifiuto: una ragazza tedesca si è presentata nell'ufficio di Claude con una pistola, il proiettile bucò la mano paralizzandole due dita.

la residenza di madame claude

Ha anche disegnato i suoi cigni, vestendoli con Yves Saint Laurent e fornendo loro valigie Louis Vuitton e orologi Cartier, che sono stati tutti pagati con i loro guadagni futuri.

Le sue ragazze non erano eccessivamente costose nei primi anni, ma i prezzi salirono alle stelle negli anni Settanta dopo che gli arabi degli stati ricchi di petrolio arrivarono a Parigi con un potere di spesa illimitato.

Gli affari hanno avuto un tale successo che Claude è stata in grado di acquistare un piccolo e discreto hotel che ha trasformato in un bordello di 12 stanze.

la residenza di madame claude

Alcuni che la conoscevano dicevano che era arrogante e pretenziosa, un pesce freddo che odiava gli uomini e non mostrava affetto verso le donne, comprese le sue ragazze.

"Disprezzava orribilmente gli uomini e le donne ancora di più", ha detto l'attrice Francoise Fabian, che ha trascorso del tempo con la "terrificante" Claude prima di interpretarla nel primo film sulla sua vita.

Il suo ex avvocato, Francis Szpiner, ha detto che Claude "ha trovato un modo per essere indipendente e avere potere nel mondo di un uomo, ma non era neanche lontanamente femminista".

joan collins

È stata accusata di trattare le sue ragazze come schiave e ha ammesso di considerare altamente poco professionale se "sprecavano energie provando piacere" durante il sesso.

Il regno di Madame Claude si è concluso dopo che il conservatore Valery Giscard d'Estaing è diventato presidente francese nel 1974. Era sicuro che lei avesse cercato di incastrarlo "spronandogli" contro una delle sue ragazze.

Due anni dopo, è stata multata di 11 milioni di franchi (circa 10 milioni di sterline oggi) per evasione fiscale ed ha evitato ulteriori addebiti fuggendo a Los Angeles.

fernanda grudet madame claude

Lì aprì una pasticceria che fallì e sposò un barman gay in modo da poter ottenere un permesso per lavorare negli Stati Uniti (un precedente matrimonio del 1972 con uno svizzero era fallito). Ha cercato di riavviare la sua vecchia attività, prendendo di mira Hollywood.

Claude è tornato in Francia a metà degli anni '80 ed è stato incarcerato per quattro mesi per accuse di evasione fiscale in sospeso.

Tuttavia, non poteva stare lontana dal bordello e, nel 1991, dopo che una ragazza che aveva rifiutato per essere sovrappeso aveva informato la polizia di lei per vendetta, la sua casa fu perquisita.

fernanda grudet madame claude

Gli ufficiali hanno fatto irruzione nel suo appartamento proprio mentre stava valutando una giovane donna seminuda e dicendole che le sue cosce erano troppo grasse.

A 69 anni, Claude è stato condannato per "sfruttamento aggravato" e ha scontato sei mesi di prigione.

fernanda grudet madame claude

Il gioco era finalmente finito. "Porterà con sé molti segreti di stato", ha detto un ex capo della polizia di Parigi quando è morta - così come quella richiesta oltraggiosa di Aristotele Onassis che ha fatto arrossire questa famigerata delle madame.

Trascorse i suoi ultimi decenni vivendo oscuramente e con pochi soldi a Nizza.

Morì all'età di 92 anni nel 2015, attirando solo sei persone in lutto al suo funerale.

madame claude nel 1985

