MADONNA CHE TOY BOY! – A 61 ANNI LA POPSTAR HA UN NUOVO FIDANZATINO: È AHLAMALIK WILLIAMS, BALLERINO 26ENNE, DI TRENTACINQUE ANNI IN MENO RISPETTO A LEI – I DUE SONO STATI AVVISTATI MENTRE SI ABBRACCIAVANO SU UN BALCONE DI MIAMI SCATENANDO I PETTEGOLEZZI – IL RAGAZZO È SOLO L’ULTIMO DELLA LUNGA LISTA DI GIOVANISSIMI PARTNER: PRIMA DI LUI C’ERANO… - VIDEO

Da "www.huffingtonpost.it"

ahlamalik williams e madonna 2

Madonna ha un nuovo toy boy. O almeno ne sono convinti i tabloid inglesi, che hanno fotografato la popstar 61enne in compagnia di Ahlamalik Williams, bellerino di 26 anni.

L’artista, che ha trentacinque in meno rispetto alla cantante, sarebbe solo l’ultimo della lunga lista di “giovani amori” di Madonna: lo hanno preceduto i ballerini Brahim Zaibat, che ai tempi della relazione aveva 23 anni, Timor Steffens, che ne aveva 26, e il 31enne modello Kevin Sampaio. A riportare il pettegolezzo sul nuovo amore è, tra i vari, il Sun.

ahlamalik williams e madonna 3

I tabloid inglesi hanno immortalato Madonna sul balcone di un hotel a Miami abbracciata al ballerino: un gesto affettuoso che fa già parlare di nuovo amore. Ahlamalik Williams, conosciuto anche con il nome d’arte di SkitzO, ha all’attivo collaborazioni con il Cirque du Soleil e una parte nello show ispirato a Michael Jackson, One.

Originario di Sacramento, figlio d’arte, il ragazzo avrebbe vissuto a lungo Las Vegas dove ha intrapreso la professione di street performer.

ahlamalik williams e madonna 6

La sua relazione professionale con Madonna dura già da un paio d’anni, a partire dal tour della cantante intitolato Rebel Heart. I due erano già apparsi insieme su Instagram: in particolare, era diventato virale un video in cui Ahlamalik insegnava alla popstar a “twerkare”, ovvero quel tipo di ballo in cui il ballerino o la ballerina scuote i fianchi su e giù velocemente sul proprio asse verticale, creando così un tremolio sulle natiche.

