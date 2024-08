LA MADONNA DI POMPEI È APPARSA SU INSTAGRAM – LADY CICCONE SE NE FOTTE DELLE POLEMICHE SUL SUO COMPLEANNO E POSTA SUI SOCIAL UNA SERIE DI SCATTI IN CUI APPARE EVIDENTE CHE CI SIA STATO UN RINFRESCO NELL’ANFITEATRO: UNA TAVOLA IMBANDITA PER UNA TRENTINA DI PERSONE, CHE SI SONO PAPPATE I PIATTI DEGLI CHEF TRISTELLATI ANTONIO E FABRIZIO MELLINO – IL DIRETTORE DEGLI SCAVI ZUCHTRIEGEL PROVA A SMORZARE LA POLEMICA: “NON È LA PRIMA VOLTA CHE SI ORGANIZZA UN EVENTO COSÌ…”

il compleanno di madonna a pompei 2

«È stato un vero e proprio party itinerante». «No, è stato un rinfresco». «È una privatizzazione del patrimonio culturale pubblico». «Gli scavi sono di tutti». «Madonna ha pagato 250 mila euro: questi soldi, se non c’è una regola, chi stabilisce dove devono andare?». Si è detto di tutto e di più sulla festa di compleanno per i 66 anni di Madonna che, anche questo in 2024, ha scelto l’Italia per la speciale occasione. Prima Portofino e poi Pompei. L’area archeologica campana è stata l’ultima tappa della popstar americana.

Che, accompagnata dal direttore del Parco Gabriel Zuchtriegel, il 16 agosto scorso s’è concessa una visita notturna privata. […] si è trattato di un rinfresco con meno di trenta persone. La polemica sembrava essersi spenta salvo poi riaccendersi quando, poche ore fa, Madonna ha pubblicato sui propri social le foto dell’evento.

il compleanno di madonna a pompei 3

Le prime foto ufficiali cancellate dopo poco

Nelle immagini, proprio dentro al teatro romano, si vede un tavolo attorniato da una trentina di sedie occupate da Madonna, dal fidanzato Akeem Morris e da altri ospiti della festa. Sono le prime foto ufficiali — fino a ora ne era circolata una a una sola con i crediti dell’Ufficio stampa Parco archeologico di Pompei e ritraeva la diva avvolta in un abito di pizzo bianco —, ma non le uniche. Proprio questa mattina, infatti, anche il ristorante tristellato «Quattro Passi» di Nerano (Massa Lubrense), che ha curato il menu con gli chef Fabrizio e Antonio Mellino, ha pubblicato sulla pagina Instagram del locale un carosello con alcuni dettagli degli allestimenti.

il compleanno di madonna a pompei 1

Dettagli che, però, sono stati cancellati poco dopo. Il motivo? Semplicissimo e a scanso di equivoci, fanno sapere dal ristorante: «Dopo averle pubblicate, il Parco Archeologico, proprietario delle foto, ci ha chiesto un compenso economico per la pubblicazione. Ma a noi non interessava, quindi abbiamo deciso di eliminare il post».

Il direttore: «Non è la prima volta che si organizza un evento così»

Un’azione che ha sollevato ulteriori dubbi tra molti su come effettivamente sia andata la serata, nonostante più volte in queste settimane il direttore Zuchtriegel abbia cercato di smorzare critiche e polemiche […] «Vedo tante idee confuse — ha risposto in diretta il funzionario —. Abbiamo visitato una parte della città antica, Madonna si è dimostrata molto interessata. Poi siamo usciti. Poi, sul concetto di rinfresco e cena di cui si è tanto parlato possiamo interpellare l’Accademia della Crusca — ha ironizzato —. È stata sicuramente una cosa di livello.

il compleanno di madonna a pompei 5

In passato è capitato altre volte di organizzare questo tipo di incontri all’interno degli scavi. Noi alla fine abbiamo fatto questo evento per il valore etico della collaborazione con i nostri giovani». «Erano meno di trenta persone — ha continuato—. Non abbiamo affittato gli scavi. Abbiamo accolto Madonna perché in questa occasione è avvenuta una cosa molto speciale per noi: la sua donazione di 250 mila euro pro manutenzioni, scavi e ricerche, riguarda anche un progetto che si rivolge ai giovani».

Si chiama «Sogno di volare», con la regia di Marco Martinelli, con protagonisti ragazzi che hanno cantato per Madonna nella serata del suo compleanno. […]

