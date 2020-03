19 mar 2020 15:33

MADRID, LA BERGAMO DI SPAGNA – NEGLI OSPEDALI DELLA CAPITALE SPAGNOLA C’È UN MORTO OGNI 16 MINUTI – I DATI VENGONO RIPORTATI DA “EL PAIS”, CHE SPIEGA COME IL BILANCIO NON INCLUDA LE PERSONE DECEDUTE IN ALTRE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE. È IMPOSSIBILE QUANTIFICARE LA REALE ENTITÀ DEL CONTAGIO. I CONTAGIATI SAREBBERO DECINE DI MIGLIAIA…