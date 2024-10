MADUNINA, CHE FREDDO! – A MILANO SONO 30 ANNI CHE NON FACEVA COSÌ TANTO FREDDO A INIZIO AUTUNNO: I TERMOSIFONI VERRANNO ACCESI IL 15 OTTOBRE (FINO AL 15 APRILE) - LA DATA PER METTERE IN FUNZIONE I RISCALDAMENTI È STABILITA A LIVELLO NAZIONALE, MA OGNI COMUNE PUÒ INTERVENIRE CON DEROGHE O VARIAZIONI TRAMITE ORDINANZA, NEL CASO IN CUI LE CONDIZIONI METEO LO RENDANO NECESSARIO...

L’inizio: il 15 ottobre. E la fine: il 15 aprile. Sei mesi in cui il migliore amico dei milanesi contro il freddo sarà il termosifone. Dopo il calo di temperature nelle ultime settimane c’è già chi, potendo, girerebbe le manopole accendendo, così, i caloriferi in casa. D’altronde, parliamo di un settembre tra i più freddi degli ultimi trent’anni, con un termometro che anche nei primi giorni di ottobre ha fatto segnare minime al di sotto dei dieci gradi.

Un inizio d’autunno rigido. «Quello appena passato è stato un mese che ha ricordato i primi anni Novanta — spiega Mattia Gussoni de Ilmeteo.it —. Questo sarebbe poi il “clima vero”. Ma il riscaldamento globale ci ha abituati ad altro nell’ultimo decennio».

La croce rossa sul calendario, valida per l’accensione dei termosifoni, è stabilita a livello nazionale. Ma ogni Comune può intervenire con deroghe o variazioni tramite ordinanza. Esempio: l’autunno passato. Quando per contrastare il freddo prematuro, proprio un documento firmato da Palazzo Marino ad ottobre stabilì che «al di fuori del periodo di accensione consentito e senza alcuna ulteriore disposizione delle autorità, gli impianti termici possono essere attivati dal responsabile solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria».

Quindi 7 ore. E sempre lo scorso anno il Comune, a fronte della crisi climatica e del prezzo del gas, decise, con un’altra ordinanza, di ridurre il periodo di accensione dei riscaldamenti di 15 giorni, orari e temperature in tutta la città. Il via libera venne dato il 22 ottobre e le manopole rimasero girate fino all’8 aprile. […]

Per i milanesi che rimpiangono l’estate, però, buone notizie potrebbero arrivare nei prossimi giorni. Anche se, infatti, martedì e giovedì è attesa una perturbazione atlantica che oltre a un inizio autunno rigido porterà importanti piogge (sempre sotto la lente sono i livelli del Seveso e del Lambro), da venerdì il clima migliorerà. Non è la stagione per parlare di caldo, ma le temperature massime torneranno a sfiorare i 23 gradi […]

