1. MAFIA: TROVATA PARRUCCA DA DONNA IN COVO MESSINA DENARO

(ANSA) - Nel covo del boss Matteo Messina Denaro, in vicolo San Vito, a Campobello di Mazara, è stata trovata anche una parrucca da donna. Gli investigatori escludono che sia stata utilizzata dall'ex latitante per travestimenti. L'ipotesi più probabile è che a indossarla siano state donne che nel tempo hanno frequentato il padrino di Castelvetrano.

2. MESSINA DENARO, PARLA IL PENTITO DI FILIPPO: "MATTEO FALLO PER TUA FIGLIA, COLLABORA CON I PM E DI' I NOMI DEI POLITICI"

Estratto dell'articolo di Salvo Palazzolo per "la Repubblica"

LA FIRMA DI MATTEO MESSINA DENARO SUL DOCUMENTO DEL ROS DOPO LA CATTURA

Il telefono squilla alle 8 del mattino, è un numero anonimo.

Un uomo, con un filo di voce, dice: «Sono Pasquale Di Filippo. Un tempo, ero amico e complice di Matteo Messina Denaro. Oggi, anche io sono ammalato, vorrei dirgli: c’è un tumore da cui puoi ancora guarire, quello della mafia».

E si commuove: «Matteo se davvero vuoi bene a tua figlia, parla con i magistrati, svela i segreti di Cosa nostra che non conosciamo, fai i nomi dei politici». Pasquale Di Filippo è stato un mafioso e un killer, dal 1995 è uno dei collaboratori di giustizia più importanti, ha fatto arrestare Leoluca Bagarella e altri latitanti.

messina denaro

Cosa ha provato quando ha visto Messina Denaro in tv?

«È invecchiato, ma per il resto non sono rimasto sorpreso. Conosce Palermo meglio della provincia di Trapani. Me ne accorsi quando il mio gruppo, quello di Brancaccio, fu chiamato a occuparsi di lui, fra il 1994 e il 1995».

All’epoca Messina Denaro utilizzava particolari attenzioni?

«Andava in giro con un furgoncino dell’azienda acquedotti che guidava Giorgio Pizzo, lui era un dipendente dell’Amap. Un giorno, vennero fermati dalla Finanza a un posto di blocco, ma non furono riconosciuti. Per il resto Matteo faceva la bella vita».

carta identita matteo messina denaro

Di cosa è stato testimone?

«In uno degli appartamenti del centro che utilizzavamo per le riunioni trovammo un preservativo. E Bagarella chiese se ero stato io a portare una donna nel covo. Poi, abbiamo capito che era stato Matteo, ma nessuno si permise di dirgli nulla».

gli occhiali di matteo messina denaro 4

