Estratto dell’articolo di Cenzio Di Zanni per www.repubblica.it

Due aerei Atr 72 della Guardia di finanza a fare la spola per ore lungo la costa fra Bari e Brindisi, mentre altrettanti elicotteri, compreso quello della Polizia, tenevano d’occhio l’entroterra in occasione dell’atterraggio dell’Air Force One – il gigante dell’aria utilizzato per il trasporto dei presidenti Usa – all’aeroporto del Salento.

Con uno degli agenti del secret service piazzato nella torre di controllo brindisina, e almeno un altro nell’auto Follow me che ha scortato il Boeing 747 della Casa Bianca fino all’area di parcheggio, dov’è schierato anche il suo gemello.

La macchina della sicurezza messa in campo per il G7 in corso a Borgo Egnazia è imponente. E gira a pieno ritmo dalla sera di mercoledì 12 giugno, quando – intorno alle 23 – il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è atterrato a Brindisi per poi salire a bordo del Marine One, l’elicottero dei Marines assegnato ai capi di Stato americani. […]

Un Atr della Finanza ha continuato a sorvolare il tratto di costa fra Bari e Brindisi anche a ridosso dei lavori dei Sette grandi, iniziati la mattina di giovedì 13 giugno, dopo l’arrivo di Biden a Borgo Egnazia.

L’Atr è solo uno dei mezzi militari messi in campo per garantire la sicurezza del summit. Obiettivo per il quale dalle 19 alle 23 di giovedì 13 giugno, quando al Castello alfonsino va in scena la cena offerta dal capo dello Stato Sergio Mattarella, sarà chiuso lo spazio aereo su Brindisi, con i voli di linea dirottati su Bari in quella fascia oraria.

Oltre a quelli Usa, Brindisi, va ricordato, ospiterà anche gli aerei dei capi di Stato e di governo di India e Brasile: tutti gli altri arrivano a Grottaglie, a eccezione della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, atterrata 24 ore prima a Bari. Da Grottaglie, il futuro Spazioporto dell’Italia, gli altri Grandi verranno trasportati a bordo degli elicotteri: per questo traffico intenso si è reso necessario lo stop ai voli su Brindisi per quattro ore.

Per l’occasione è stata dispiegata “una struttura totalmente inedita non soltanto sotto il profilo info-strutturale ma anche come sistemi operativi”, dicono dallo Stato maggiore della Difesa. L’intero supporto militare viene fornito attraverso il nuovo Joint operations center del Covi, il Comando operativo di vertice interforze guidato dal generale Francesco Paolo Figliuolo. È stato proprio il Covi a pianificare la macchina della sicurezza che affianca il Viminale. […]

Un’altra task force, la Itria, ha ingaggiato i militari del Comando operazioni aerospaziali, con i caccia Eurofighter e gli elicotteri HH139 del 36esimo stormo di Gioia del Colle e una batteria di missili terra-aria Samp-t in dotazione all’Esercito, schierata da quelle parti.

Per intenderci: sono gli stessi dispositivi già inviati a Kiev per sostenere le forze ucraine nella guerra contro Putin (una seconda batteria di missili è prevista nel pacchetto di aiuti all’Ucraina dopo il G7). L’Aeronautica ha schierato anche i suoi assetti Caew di Pratica di Mare (jet in grado di sorvegliare lo spazio aereo), i C-130 di Pisa, i caccia di quinta generazione F-35 (da Amendola) e i Predator di Galatina.

Anche le forze speciali giocano in questa delicata partita che vede la Puglia, e l’Italia, sotto i riflettori del mondo. Il Comando interforze per le operazioni delle forze speciali (Cofs) ha assegnato personale del nono Reggimento d’assalto Col Moschin dell'Esercito e gli incursori della Marina.

