Franco Giubilei per “la Stampa”

Hanno chiesto il giudizio abbreviato, che in caso di condanna prevede la riduzione della pena di un terzo, i legali della banda di sei ragazzi accusati di aver provocato la strage di Corinaldo, poco più di un anno fa. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, gli indagati spruzzarono della sostanza urticante all' interno della discoteca Lanterna Azzurra, strapiena di gente per un concerto del rapper Sfera Ebbasta, allo scopo di approfittare del panico per poter derubare il pubblico. Una tecnica che, sempre secondo le accuse, avevano già sperimentato in molti altri locali del centro e nord Italia per un centinaio di colpi.

Solo che quella notte, a Corinaldo, lo spray spinse i giovani a fuggire in massa dalla discoteca verso l' uscita di sicurezza, una transenna della rampa d' accesso cedette e decine di persone caddero rovinosamente le une sulle altre: nella calca morirono per asfissia cinque adolescenti e una madre che aveva accompagnato la figlia al concerto. Una strage provocata, oltre che dal comportamento criminale degli autori del gesto, dal sovraffollamento del locale.

I presunti responsabili, tutti giovanissimi fra i 19 e i 22 anni della Bassa modenese, dovranno rispondere di omicidio preterintenzionale plurimo, associazione per delinquere, lesioni personali e singoli episodi di rapine e furti con strappo (agguantavano le catenine delle loro vittime, ndr). Si tratta di Ugo Di Puorto, Andrea Cavallari, Moez Akari, Raffaele Mormone, Souhaib Haddada e Badr Amouiyah: sono stati arrestati lo scorso agosto e nei loro confronti i pm Valentina Bavai e Paolo Gubinelli hanno già chiesto di procedere con giudizio immediato, saltando il passaggio dell' udienza preliminare, per i "chiari e concordanti elementi di responsabilità" emersi dalle indagini.

La notte della tragedia, avvenuta fra il 7 e l' 8 dicembre del 2018, persero la vita le 14enni Emma Fabini e Asia Nasoni, i 15enni Benedetta Vitali e Mattia Orlandi, il 16enne Daniele Pongetti e l' unica adulta, Eleonora Girolimini, 39 anni.

Oltre quaranta i capi d' imputazione contestati complessivamente ai sei indagati (del gruppo faceva parte anche un settimo ragazzo, Eros Amoruso, morto pochi mesi dopo in un incidente stradale, ndr), che avrebbero messo a punto una strategia precisa per entrare in azione con lo spray urticante in molte altre occasioni analoghe: i furti sarebbero stati commessi in circa venti città italiane fra Emilia, Lombardia, Toscana e Marche.

