MAI UNA GIOIA IN AUSTRALIA – UN AEREO ANTI INCENDIO È PRECIPITATO DURANTE UN’OPERAZIONE CONTRO I ROGHI A SUD-OVEST DI SYDNEY: I TRE COMPONENTI DELL’EQUIPAGGIO SONO MORTI - LA “COULSON AVIATION”, PROPRIETARIA DEL VELIVOLO, HA DECISO DI SOSPENDERE TUTTI I VOLI E FARE UNA REVISIONE DEGLI AEREI… - VIDEO

Da www.agi.it

coulson aviation

Un aereo antincendio è precipitato in Australia mentre era impegnato contro i roghi a sudovest di Sydney. Morti i tre componenti dell'equipaggio, ha reso noto il commissario dei servizi antincendio del Nuovo Galles del Sud, Shane Fitzsimmons. Il centro di controllo aveva perso contatto con il velivolo, un C-130 Hercules, mentre operava nella regione di Snowy Monaro nel pomeriggio.

incendi in australia 1 la rotta dell'aereo di coulson aviation scomparso in australia

A seguito dell'incidente, ha detto Fitzsimmons, la ditta canadese proprietaria del velivolo caduto, la Coulson Aviation, ha deciso di sospendere tutti i propri voli negli Stati australiani del Nuovo Galles del Sud e di Victoria per sottoporre gli aerei a una revisione.

incendi in australia 5 incendi in australia 2 incendi in australia 16 incendi in australia 5 incendi in australia 3 incendi in australia 4 incendi in australia 20 incendi in australia 1 incendi in australia 12 incendi in australia 13 incendi in australia 11 incendi in australia incendi in australia 9 incendi in australia 7 scott morrison incendi in australia 6 incendi in australia 2 incendi in australia 19 incendi in australia 1 vigile del fuoco si rifiuta di stringere la mano a scott morrison incendi in australia 18 incendi in australia 11 incendi in australia 12 incendi in australia 10 incendi in australia 13 incendi in australia 14 incendi in australia 15 incendi in australia 17 incendi in australia 7 incendi in australia 3 incendi in australia 4 incendi in australia 18 incendi in australia 2 incendi in australia 5 incendi in australia 6 incendi in australia incendi in australia 8 incendi in australia 9 incendi in australia incendi in australia 7 incendi in australia 6 incendi in australia 4 incendi in australia 3