11 mar 2022 09:11

MAI UNA GIOIA PER LA PROCURA DI MILANO - FRANCESCO GRECO, EX PROCURATORE ORA IN PENSIONE, E I PM STEFANO CIVARDI, GIORDANO BAGGIO E MAURO CLERICI SONO INDAGATI A BRESCIA PER ABUSO IN ATTI D’UFFICIO, PER UNA CONSULENZA SUI BILANCI DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA: AVREBBERO OMESSO DI SVOLGERE ALCUNE ATTIVITÀ DI INDAGINE FAVORENDO ALESSANDRO PROFUMO E FABRIZIO VIOLA, E DI RISPONDERE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO AVANZATE DALLA PROCURA GENERALE…