Make halloween great again. La moda per la notte delle streghe negli usa ha un solo volto: quello di trump che diventa una caricatura su centinaia di zucche posizionate sull’uscio di casa dagli americani – la “trumpkin” non è nuova: da quando il puzzone è presidente la gente si diverte a percularlo…

