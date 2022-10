MAL D’ASIA – GRAMELLINI PROVA A DIFENDERE ASIA ARGENTO CHE HA SFANCULATO ANTHONY BOURDAIN POCO PRIMA CHE LO CHEF SI SUICIDASSE: “IN TEORIA UNO DOVREBBE SEMPRE RIVOLGERSI AGLI ALTRI COME SE FOSSE L'ULTIMA VOLTA CHE PARLA CON LORO, MA ALZI LA MANO CHI NELL'ULTIMO ANNO NON HA MANDATO AL DIAVOLO UN PARENTE, UN AMICO, UN COLLEGA IN QUALCHE MESSAGGIO VOCALE O SCRITTO...” - VIDEO

Massimo Gramellini per il "Corriere della Sera"

Anthony Bourdain e Asia Argento

Dice Asia Argento che nessuno si uccide per una battuta cattiva. Sicuramente il rapporto causa-effetto è più complesso di come lo liquidano i suoi odiatori superficiali. Riassunto delle malignità precedenti: un biografo dell'ex compagno morto suicida, il cuoco Anthony Bourdain, rivela l'ultimo scambio di messaggi tra i due. Lui: «Posso fare qualcosa?» Lei: «Non rompermi le palle». Lui: «Ok».

Da qui a imputare il suicidio all'attrice il passo è breve, ma fraudolento. In teoria uno dovrebbe sempre rivolgersi agli altri come se fosse l'ultima volta che parla con loro, ma alzi la mano chi nell'ultimo anno non ha mandato al diavolo un parente, un amico, un collega in qualche messaggio vocale o scritto (la comunicazione «live» è ormai un vezzo per nostalgici).

asia argento e anthony bourdain 10

Se il bersaglio del nostro malumore si fosse tolto la vita il giorno dopo, qualcuno in coscienza potrebbe attribuircene la colpa? Come dice la Argento, che deve averci lavorato sopra parecchio, il suicidio è il gesto estremo di chi è in cerca di sollievo. Non esiste una causa scatenante improvvisa, ma una lenta deriva che può subire un'accelerazione in condizioni particolari: l'alcol, per Bourdain.

L'unica educazione sentimentale che possiamo trarre da storie malate come questa è che l'amore salva solo chi si è già salvato da solo, perché funziona da specchio: non ti fa innamorare di chi vuoi, ma di chi sei. Se sei caos, incontrerai persone che producono caos. Per incontrarne una che ti faccia bene, devi prima stare bene tu.

