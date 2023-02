MALAVITA, BRUTTA FINE – CI SAREBBE UN DEBITO DA MEZZO MILIONE DI EURO DIETRO ALLA MORTE DI FRANCESCO VITALE, CONOSCIUTO COME “CICCIO BARBUTO", PRECIPITATO DAL QUINTO PIANO DI UN PALAZZO DI ROMA – DUE ANNI FA IL NOME DEL 45ENNE ERA FINITO IN UN’INDAGINE CHE PORTÒ ALL’ARRESTO DI DANIELE CARLOMOSTI, UNO CHE, MENTRE FACEVA COMPARSATE IN TV E AL CINEMA, AVEVA UNA STANZA DELLE TORTURE…

Più che un suicidio da un terrazzo, si è trattato di un volo dalla finestra del quinto piano di un palazzo alla Magliana, di un tentativo di fuga, forse, da un appartamento dove Francesco Vitale era stato sequestrato, probabilmente a causa di vecchi rancori nati da un debito di mezzo milione di euro maturato nel mondo della malavita, in una vicenda che potrebbe riguardare lo spaccio di droga, anche se il fratello della vittima, denunciando la scomparsa dell’uomo, aveva detto di essere preoccupato perché Francesco Vitale aveva maturato “un importante debito di gioco”.

[…] Nel mondo del pr barese, diviso tra vita notturna nei club più esclusivi e pericolose frequentazioni un debito si può morire.

Il nome del quarantacinquenne compare infatti negli atti di un’indagine sbocciata un paio di anni fa con l’arresto di 13 persone. Era un cartello della droga made in Roma ma legato alla criminalità organizzata pugliese.

Tra gli arrestati c’è ad esempio Daniele Carlomosti, un omone piuttosto temuto dalle parti de La Rustica, che quando non prestava la sua immagine al piccolo e grande schermo, si dedicava a faide familiari corredate da gambizzazioni, incendi e sparatorie.

La faccia del “ bestione”, Carlomosti, si vede nella serie Romanzo Criminale, nei film con Christian De Sica, Alessandro Gassmann e Tom Hanks, oltre che in Gangs of New York, di Martin Scorsese.

E la ricorda bene anche una persona che dopo aver contratto un debito con lui è stata rinchiusa e seviziata in una stanza dedicata e attrezzata per le torture, con tanto di teli di plastica per non sporcare di sangue le pareti, come nella serie televisiva Dexter.

Altro personaggio di rilievo arrestato nell’indagine in cui compare anche il nome di Vitale è Alessandro Corvesi. La fama raggiunta come ex centrocampista della Primavera della Lazio è stata surclassata dalla notorietà acquisita dopo il suo arresto, quando i carabinieri hanno trovato in casa sua […] 27 chili di polvere bianca. E poi circa 210 mila euro in contanti. Un clamore alimentato qualche mese dopo, quando si è scoperto che Corvesi progettava di uccidere due magistrati […]

