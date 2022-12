14 dic 2022 12:40

DI MALE IN BELGIO: UNA PARTE DEI CONTANTI TROVATI NELLE CASE DI ANTONIO PANZERI ED EVA KAILI SONO STATI EMESSI IN BELGIO. LA NOTIZIA È IMPORTANTE PERCHÉ RENDE PIÙ FACILE INDIVIDUARE LA BANCA IN CUI SONO STATE PRELEVATE LE MAZZETTE, E QUINDI IL CONTO CORRENTE E L’IDENTITÀ DELLA PERSONA CHE HA EFFETTUATO IL PRELIEVO PER POI GIRARE IL MALLOPPO AI DUE. INTANTO LA COMMISSIONE TRASPORTI UE STRALCIA L’ACCORDO CON IL QATAR SULL’AVIAZIONE…