Filippo Femia per “la Stampa”

Qualcuno la chiama maledizione delle cozze. Due morti in 24 ore, 3 dall' inizio di luglio e una donna sopravvissuta per miracolo. Ai Lidi di Comacchio, nel Ferrarese, la raccolta di molluschi è un' abitudine. Da sempre. Si punta la sveglia prima dell' alba per approfittare della bassa marea. Molti sono ultrasettantenni, l' uscita in mare può trasformarsi in tragedia: un malore, un infarto, una corrente improvvisa. O la stanchezza dopo ore passate curvi in acqua. Alex Bellotti è presidente di una cooperativa che riunisce 70 bagnini: «Purtroppo ogni estate almeno due o tre ci rimettono la pelle». Ma quest' anno le vittime sono tre in meno di un mese, come ha raccontato "la Nuova Ferrara".

Al Bagno Galattico di Lido delle Nazioni (Comacchio), gli altoparlanti diffondono un brano reggaeton. Mare mosso, spiaggia quasi deserta. «Stamattina c' erano molti meno raccoglitori, hanno avuto paura dopo quello che è successo», dice Ivan Pacchiega, proprietario dello stabilimento. E' stato lui, giovedì mattina, a recuperare il corpo di un 80enne milanese. «Era riverso in acqua. Il rampone per raccogliere le vongole era ancora arpionato alla sabbia», racconta.

Chi è arrivato in spiaggia alle 8 di mattina ha trovato gli ombrelloni capovolti per coprire il cadavere. Un malore fatale, dicono. Con Pacchiega c' era Pierluigi Carli, 62 anni, «bagnino da una vita, con un figlio 16enne che ha seguito le mie orme», del vicino Bagno Oasi. Tornato a riva con il cadavere sul moscone, ha incrociato una donna. «Mi ha detto: "A mio marito è andata meglio".

L' avevo soccorso 4 anni fa mentre raccoglieva cozze. Questi salvataggi ormai non li conto più».

Mercoledì, a 4 chilometri di distanza, un 76enne originario di Salerno, in vacanza con la moglie, è caduto di faccia in acqua. Nel costume c' era un paio di guanti: anche lui stava raccogliendo cozze. Stesso copione il 6 luglio, vittima un 76enne del Varesotto. Non era uscito da solo come le altre vittime, ma l' amico che era con lui non ha potuto far nulla.

Raccogliere le vongole in mare è assimilato alla pesca sportiva: vietata nelle ore di balneazione, permessa dalle 20 alle 8. Per questo le persone si avventurano in acqua prima dell' alba, quando i bagnini non sono ancora in spiaggia. «Molti non calcolano che l' acqua cresce e le difficoltà aumentano con il passare delle ore - dice Ivan Pacchiega - Alcuni utilizzano i pedalò, ma la maggior parte va in acqua a piedi e senza accompagnatori». Raccogliere cozze dagli scogli, invece, è sempre vietato. Senza contare i rischi per la salute. «Le cozze filtrano e trattengono sia il nutrimento sia le sostanze tossiche - spiega la biologa Carola Vallini - Nel breve periodo può non succedere nulla ma alla lunga un prodotto non allevato può portare a intossicazioni».

Dalle parti del Delta del Po le vongole sono state una manna. A Goro, 25 chilometri da Comacchio, oltre 1500 dei 3500 abitanti sono impiegati nelle 40 cooperative di mitilicoltura. Qui la disoccupazione giovanile è quasi inesistente. «L' altra faccia della medaglia è uno dei più alti tassi di diserzione scolastica: dopo la terza media tutti vogliono andare a lavorare», spiega il sindaco Diego Viviani. «Pensiamo a un istituto superiore incentrato sulla mitilicoltura per permettere ai giovani di continuare gli studi», aggiunge. Qui le vongole hanno fatto impennare il Pil nella seconda metà degli anni 80. Soldi investiti in case, mobili all' ultimo grido (anche rubinetti d' oro) e super auto. Oggi nelle strade del paesino non si contano i Suv.

Ma i raccoglitori di cozze fai da te dei Lidi di Comacchio non lo fanno per soldi. «Mangiano i molluschi... - spiega Alex Bellotti - Ne ho salvati a decine: non conoscono il mare e si sopravvalutano. A quell' età la resistenza è ridotta». Ma c' è dell' altro che lo fa infuriare: «Quando li soccorri, lanciano subito sul moscone la rete di cozze o vongole, come fosse un bottino preziosissimo. Rischiano la vita per molluschi che al mercato pagherebbero dieci euro». Assurdo, eppure si muore per un piatto di spaghetti alle cozze.

Da anni Bellotti conduce una crociata contro chi raccoglie le cozze sugli scogli. «Forse servirebbe qualche multa. Se li rimproveri, ti stizziscono: "Quando non eri ancora un bagnino io già raccoglievo cozze"». Nessuna maledizione. Tutte tragedie evitabili.

