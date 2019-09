LA MALEDIZIONE DEI KENNEDY COLPISCE ANCHE I LORO ASSASSINI –È STATO ACCOLTELLATO IN CARCERE SIRHAN SIRHAN, L’UOMO CHE CINQUANTUNO ANNI FA ASSASSINÒ BOBBY: È STATO ASSALITO DURANTE L’ORA D’ARIA E COLPITO RIPETUTAMENTE AL COLLO, MA NON È IN PERICOLO DI VITA – LA FERITA ANCORA APERTA DELLA MORTE DEL FRATELLO MINORE DI JFK: SIRHAN CE L’AVEVA CON LUI PER LE SUE POSIZIONI FILO ISRAELIANE E FECE DELL’ALLORA CANDIDATO ALLA PRESIDENZA LA PRIMA VITTIMA DELLA… – VIDEO

Uccise Bob Kennedy nel 68 accoltellato in cella a 75 anni

Flavio Pompetti per “il Messaggero”

robert kennedy poco all'ambassador hotel poco prima della sua morte

Sirhan Sirhan, l'uomo che cinquantuno anni fa assassinò l'aspirante alla presidenza degli Usa Bob Kennedy, è stato accoltellato venerdì pomeriggio in uno dei cortili del carcere nelle prossimità di San Diego, in California, dove sta scontando la condanna all'ergastolo. Il detenuto, oggi settantacinquenne, è stato assalito durante l'ora d'aria dopo il pranzo, e colpito ripetutamente al collo da un'arma improvvisata.

sirhan sirhan nel 2009

È ora fuori pericolo di vita e custodito in un ospedale della zona. Il compagno di prigionia che l'ha assalito è stato identificato, e si trova ora in stato di isolamento. La notizia è tornata ad aprire una delle ferite più profonde inflitte alla famiglia irlandese-americana del Massachusetts e all'intera nazione, alla fine di un decennio che si era aperto all'insegna del peace and love dei figli dei fiori, e che si chiuse con le tragedie quasi contemporanee dell'assassinio del reverendo Martin Luther King Jr, e quella appunto di Robert, fratello minore di John Fitzgerald, il quale lo aveva preceduto di cinque anni nell'infausta sorte di vittima di un omicidio politico.

sirhan sirhan nel 1969

La primavera del 1968 era stata già segnata dal sangue a Memphis, dove una carabina che non è mai stata attribuita alla persona che la puntava, spense la vita del leader della lotta per i diritti civili, e per la fine della segregazione della gente di colore. Robert Kennedy era ben consapevole dell'atmosfera di violenza che lo circondava, ma al tempo stesso era nel mezzo della campagna elettorale che avrebbe poi incoronato Richard Nixon.

l'arresto di sirhan sirhan

Ex ministro della Giustizia durante il mandato di John e in seguito eletto senatore, Bob aveva attraversato un profondo percorso di revisione delle sue convinzioni politiche: si era aperto alla lotta per i diritti civili, e aveva iniziato a combattere per l'abolizione della pena di morte, che finì poi per graziare il suo stesso assassino.

LE PRIMARIE

la morte di robert kennedy

Nelle primarie democratiche arrancava dietro il capolinea Hubert Humprey, che poi fu lo sfidante di Nixon. Ma all'inizio di giugno nel voto della California, Bob conseguì un successo di misura su Humphrey che sembrava aprirgli le porte della costa occidentale, e per la volata finale verso la convention di Chicago. Bob Kennedy tenne il discorso di ringraziamento per il successo che aveva appena riscosso all'albergo Ambassador di Los Angeles.

bob e john kennedy

Il clima era elettrizzante: la nazione si preparava a festeggiare la resurrezione dei Kennedy dopo la tragedia di Dallas. Il fratello minore non aveva la stessa padronanza del palco e la presenza carismatica con la quale John aveva incantato il paese, ma era giovane e animato da sincero ardore politico.

sirhan sirhan

LA TRAGEDIA

martin luther king bob kennedy

I suoi assistenti cedettero alle richieste dei giornalisti per una conferenza stampa da organizzare nella terrazza dell'hotel, e Bob fu fatto passare per una scorciatoia sotterranea che rasentava le cucine. È qui che lo incrociò con in mano una pistola calibro 22 Sirhan Sirhan, ventiquattrenne palestinese con passaporto giordano, emigrato con la famiglia negli Usa 12 anni prima.

marilyn e i fratelli kennedy

Ce l'aveva con Bob Kennedy per le sue posizioni filo israeliane, e aveva deciso di vendicare il suo popolo: fece dell'ex senatore del Massachusetts la prima vittima statunitense della tensione nel Medio Oriente.

bobby kennedy

Sono passati 51 anni da quel giorno. La sentenza capitale comminata a Sirhan fu tramutata in ergastolo dopo che la Corte suprema della California aveva abolito le esecuzioni. I legali dell'omicida hanno tentato quindici volte di fargli assegnare la libertà condizionale, e per altrettante volte il giudice l'ha rifiutata. Sei anni fa è stato trasferito nel carcere Richard Donovan, le cui finestre si affacciano sul confine tra gli Usa e il Messico. Sarebbe rimasto lì ancora a lungo, se l'attacco per ora senza spiegazioni di un altro detenuto, non lo avesse riportato almeno per un giorno sulle pagine dei giornali.

