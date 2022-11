19 nov 2022 15:17

MALORE PER UMBERTO BOSSI NELLA SUA CASA DI GEMONIO - L'81ENNE SENATÙR NON È IN PERICOLO DI VITA ED È COSCIENTE, MA LE SUE CONDIZIONI DI SALUTE SONO SOTTO OSSERVAZIONE DEI MEDICI DELL'OSPEDALE DI VARESE...