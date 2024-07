Estratto dell'articolo di Rosanna Scardi per www.corriere.it

le vacanze di lusso di fedez 5

Mentre Fedez fa sfoggio del lusso più sfrenato durante le vacanze con gli amici, navigando a bordo di uno yacht nelle acque cristalline di Saint Tropez, i suoi affari navigano in cattive acque. Il 2024 non è solo un anno nero per le società di Chiara Ferragni, dopo il Pandoro Gate, scoppiato lo scorso dicembre, ma anche per quelle di Fedez.

A parlare è il bilancio 2023 di Autoscontri srl, società controllata dalla capogruppo di Fedez, la Zedef srl, depositati da Annamaria Berrinzaghi (detta Tatiana), che sovrintende a tutti gli affari del figlio (era stato lo stesso rapper di Rozzano a precisare nell’intervista a Belve che «come ceo della mia società oggi voglio solo mia mamma»): i ricavi sono scesi del 20,48%, passando in un anno da 235.266 a 187.068 euro; il risultato di bilancio è negativo per 9 mila euro a fronte di un utile di 27.977 euro.

fedez e la madre tatiana berrinzaghi

La notizia è stata anticipata da Open. La Autoscontri era stata creata entrando nel business del noleggio di «veicoli di rappresentanza per business meeting e occasioni speciali» e, pur non essendo la società più rilevante del gruppo, ha sempre contribuito negli ultimi anni ai guadagni del cantante con un piccolo utile. Ora è in perdita.

L’assemblea della società si è svolta a Milano il 28 giugno, convocata dalla mamma del rapper e con il padre, Franco Lucia, in veste di segretario dell’assemblea. I genitori erano, dunque, i soli presenti. […]

le vacanze di lusso di fedez 4

Secondo la mamma del rapper il rosso è conseguenza delle «turbolenze economiche e geopolitiche che hanno notevolmente influenzato l’andamento dei prezzi di alcune delle principali materie prime presenti sul mercato. In particolare, preoccupa il prezzo delle materie prime energetiche, elemento oggi più che mai centrale, a causa dei forti choc causati prima di tutto dalla nascita del conflitto in Ucraina, con le relative sanzioni alla Russia, e poi dallo scoppio del tumulto in Medio Oriente, che ha avuto anch’esso un forte impatto sul prezzo di tali materie prime. A questo, si aggiunga un contesto caratterizzato da un elevato costo della vita, una debole domanda esterna e un inasprimento della politica monetaria».

le vacanze di lusso di fedez 3

Berrinzaghi spiega che «la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell’attività». Secondo la mamma di Fedez, infatti, «i flussi di cassa prodotti dalla gestione corrente sommati alle risorse finanziarie già disponibili, oltre all’eventuale supporto da parte dei soci, come dimostrato in passato, sono sufficienti a far fronte al fabbisogno finanziario per i prossimi 12 mesi».

le vacanze di lusso di fedez 1 fedez arriva all aeroporto privato di olbia tatiana berrinzaghi e la madre luciana ph claudio mangiarotti fedez a porto cervo fedez silvio, il cane di fedez, in jet privato verso la sardegna fedez in viaggio verso la sardegna le vacanze di lusso di fedez 2