MAMMA, MI HANNO TAGLIATO LA SCENA - LA CANADIAN BROADCASTING COMPANY HA ELIMINATO IL CAMEO DI DONALD TRUMP DAL FILM “MAMMA HO RIPERSO L’AEREO”: NELLA PELLICOLA L’IMPRENDITORE, ALL’EPOCA PROPRIETARIO DEL PLAZA HOTEL, DAVA INFORMAZIONI AL PICCOLO PROTAGONISTA – LA DECISIONE HA SCATENATO LE POLEMICHE, MA L’EMITTENTE HA FATTO SAPERE CHE IL TAGLIO È STATO FATTO NEL 2014: “NESSUNA SCELTA POLITICA, MA ESIGENZE EDITORIALI” – E SU TWITTER IL PUZZONE… - VIDEO

The movie will never be the same! (just kidding) https://t.co/FogquK1ei7 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 27, 2019

Lavinia Greci per "www.ilgiornale.it"

Nel celebre film di Natale diretto da Chris Colombus, "Mamma ho perso l'aereo", il giovane protagonista Kevin McCallister, un bambino di dieci anni di Chicago, viene "dimenticato" a casa dai propri genitori in occasione di un viaggio di famiglia per festeggiare il Natale.

Nel sequel del 1992, "Mamma ho riperso l'aereo", invece, per un scambio di persona il ragazzino sbaglia aereo e si ritrova catapultato a New York City, finendo al Plaza Hotel, il lussuoso albergo nel cuore di Manhattan. Ed è proprio lì che il piccolo Kevin chiede un'informazione a un Donald Trump molto più giovane che, all'epoca, era soltanto un imprenditore. Oggi, a distanza di 27 anni quella scena è stata tagliata.

Le polemiche per il taglio

Secondo quanto riportato da Repubblica, infatti, la tv canadese, la Canadian Broadcasting Company, ha eliminato la scena in cui Kevin McCallister chiede all'attuale presidente degli Stati Uniti indicazioni relative alla portineria dell'albergo. "In fondo al corridoio, a sinistra", rispondeva Trump, con un cappotto lungo e la cravatta rossa.

Negli anni in cui il film è stato girato, il magnate americano era il proprietario del Plaza Hotel. Il gesto ha scatenato subito diverse polemiche, visto che il taglio di quella scena è stato considerato dai sostenitori del presidente americano e dai conservatori come una mossa politica contro di lui.

Ad accorgersi dell'eliminazione di quella scena, numerosi utenti che, subito dopo la messa in onda del film in occasione delle festività, hanno commentato specialmente su Twitter la scelta di Cbc.

La difesa dell'emittente

Tra i più critici per la scelta di eliminare questa scena, divenuta iconica come l'intero film, c'è il presidente del capo della Casa Bianca, Donald Trump Jr, che ha definito "patetica" la decisione della tv canadese di togliere il padre dalla pellicola. Ma anche se la notizia è circolata in queste ore, il taglio risalirebbe al 2014.

Almeno secondo la versione dell'emittente canadese. Cbc avrebbe precisato, infatti, di aver eliminato quella sequenza cinque anni fa, cioè al momento dell'acquisto del film e quando Trump era ancora noto come costruttore, uomo di spettacolo e non di certo come politico.

Il commento (scherzoso) di Trump

E anche Trump, in queste ore, ha voluto commentare sul suo account personale Twitter la scelta della televisione canadese, dicendo che senza quella scena "il film non sarà più lo stesso", specificando però il tono leggero e scherzoso della sua considerazione sul caso.

Le motivazioni

E dopo le polemiche, la tv canadese avrebbe spiegato le ragioni di quell'eliminazione, parlando di esigenze editoriali: "Come spesso accade per i film adattati per la televisione, anche 'Mamma ho riperso l'aereo' è stato rivisto. La scena con Trump è una di quelle che sono state tagliate".

Quindi, a detta loro, nessun calcolo politico e soprattutto nessuna motivazione legata alla posizione ricoperta dall'ex tycoon, divenuto presidente nel 2016.