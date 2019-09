MAMMA O NONNA? - UNA DONNA DI 74 ANNI PARTORISCE DUE GEMELLI IN INDIA: SPOSATA DAL 1962 CON UN’OTTANTENNE, ERRAMATTI MANGAYAMMA SI ERA SOTTOPOSTA A UN TRATTAMENTO INSEMINAZIONE ARTIFICIALE ED È DIVENTATA LA DONNA PIÙ ANZIANA A PARTORIRE NEL PAESE - I MEDICI DELL’OSPEDALE AVEVANO DELLE PERPLESSITÀ SULLA SUA ETÀ, POI…

A 74 anni ha dato alla luce due gemelli grazie all'inseminazione artificiale. È quanto accaduto in India a Kothapet, nello Stato dell'Andhra Pradesh. Protagonista di questa storia è Erramatti Mangayamma, una donna sposata dal 1962 con l'ottantenne agricoltore Raja Rao. I due vivono nel villaggio di Nelaparthipadu, nel distretto di Godavari.

La mamma-nonna si era sottoposta a un trattamento di inseminazione artificiale ed è diventata oggi la donna più anziana diventata madre nel Paese. Prima di lei è successo a Daljinder Kaur, che nel 2016 partorì un bimbo alla venerando età di 70 anni.

Quando Mangayamma ha saputo che una vicina di casa aveva avuto un figlio a 55 anni con la fecondazione in vitro, ha deciso di tentare e si è rivolta a una struttura ospedaliera. I medici dell'ospedale di Ahalya, a Kothapet, dopo alcune iniziali perplessità circa l' età della donna, hanno deciso di aiutarla. L'anziana, infatti, gode di ottime condizioni di salute e proprio per questo i dottori hanno dato il loro ok al processo di inseminazione.

Alla fine tutto è filato liscio e, dopo il parto cesareo, la donna è stata trasferita in un unità di cure intensive per precauzione. La mamma-nonna, come riportato dai medici, non potrà naturalmente allattare. "Le procureremo tutto il latte necessario dalla banca del latte", hanno affermato i sanitari.

