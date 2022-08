MANI SUL VOLANTE (ANZI NO) – TESLA SCANSATE PROPRIO: SUPER CRUISE, LA GUIDA AUTONOMA DI GENERAL MOTORS, PRESTO FUNZIONERÀ SU OLTRE 600MILA CHILOMETRI DI STRADE TRA CANADA E STATI UNITI – A DIFFERENZA DI QUELLA PROGETTATA DA MUSK, FUNZIONERÀ GRAZIE A SENSORI DI ULTIMA GENERAZIONE, GPS E MAPPE AD ALTISSIMA FEDELTÀ – MA NON SI POTRÀ SEMPRE STARE A CHATTARE…

Umberto Stendella per www.leganerd.com

guida autonoma general motors 7

Super Cruise, la guida autonoma di Livello 3 di General Motors, presto funzionerà su oltre 400.000 miglia attorno al Canada e agli Stati Uniti d’America.

A differenza della guida semi-autonoma di Tesla, Super Cruise funziona grazie all’utilizzo di diverse soluzioni: non soltanto i sensori di ultimissima generazione e il GPS, ma anche le mappe ad altissima fedeltà realizzate dal produttore utilizzando i LiDAR.

guida autonoma general motors 4

La casa automobilistica, in altre parole, sta mappando le principali autostrade del Nord America in modo da consentire l’utilizzo della guida semi-autonoma in condizioni di massima sicurezza. Ne consegue che non tutte le funzioni di Super Cruise possono essere attivate ovunque. Alcune, come la guida semi-autonoma senza l’obbligo di tenere le mani sul volante, possono essere attivate solo in alcune specifiche autostrade.

guida autonoma general motors 2

General Motors ha annunciato che presto le funzioni più avanzate di Super Cruise supporteranno circa 400.000 miglia – tra strade secondarie e autostrade – in tutto il Nord America. L’obiettivo verrà raggiunto entro la fine del 2022. Fino ad oggi il sistema supportava esclusivamente alcune delle più importanti autostrade degli USA e del Canada, mentre le autostrade minori – quelle senza divisorio trai due sensi di marcia – erano state sistematicamente escluse. Il nuovo aggiornamento cambierà anche questo.

guida autonoma general motors 1

“Sono autostrade che tipicamente collegano città minori degli USA e del Canada”, ha spiegato il produttore. Il nuovo aggiornamento includerà anche la famosa Route 66, oltre che la Pacific Coast Highway e la Overseas Highway.

guida autonoma general motors 3 guida autonoma general motors 5 guida autonoma general motors 6