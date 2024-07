16 lug 2024 17:37

MANIERE FORTI – SONO STATE CONTINGENTATE LE VISITE PER CHICO FORTI NEL CARCERE DI MONTORIO. UNA DECISIONE ARRIVATA DOPO CHE LA PROCURA DI VERONA HA APERTO UN FASCICOLO SUL PRESUNTO CONTATTO TRA IL 65ENNE CONDANNATO ALL'ERGASTOLO E AMBIENTI LEGATI ALLA 'NDRANGHETA, PER “METTERE A TACERE”MARCO TRAVAGLIO E SELVAGGIA LUCARELLI E UNA TERZA PERSONA (CIRCOSTANZA SMENTITA DA FORTI) – GLI AVVOCATI DEL DETENUTO: "NOI NON ABBIAMO RICEVUTO NESSUNA COMUNICAZIONE”. DI CERTO DAL 2 LUGLIO NON HA RICEVUTO VISITE...