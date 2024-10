LA MANONA DEL MOSSAD PENETRA OGNI PERTUGIO – A FREGARE HASSAN NASRALLAH POTREBBE ESSERE STATO UN AGENTE CHIMICO: IL LEADER DI HEZBOLLAH SAREBBE STATO “CONTAMINATO” DOPO UNA STRETTA DI MANO CON UN AGENTE ISRAELIANO, CAMUFFATO DA EMISSARIO IRANIANO. LA SOSTANZA SAREBBE POI SERVITA A "TRACCIARE" LA SUA POSIZIONE – LE IPOTESI SUL TRADIMENTO CHE PUNTANO A TEHERAN: COME GIÀ IL CAPO DI HAMAS, HANIYEH, GLI AYATOLLAH POTREBBERO AVER SACRIFICATO NASRALLAH IN CAMBIO DI CONCESSIONI DIPLOMATICHE, FINE DELLE SANZIONI, E APERTURE DALL’OCCIDENTE. OPPURE C’ENTRA LA FEROCE LOTTA PER IL POTERE IN CORSO A TEHERAN TRA LE FAZIONI DEL REGIME DI KHAMENEI?

1. IL CAPO DI HEZBOLLAH HASSAN NASRALLAH È STATO TRACCIATO “CON UNA SOSTANZA CHIMICA”.

Traduzione di un estratto dell’articolo di Mark Nicol per https://www.dailymail.co.uk/

Israele ha assassinato il leader di Hezbollah dopo averlo “contaminato” con un agente chimico che permetteva alle spie di seguire i suoi movimenti. Secondo un canale di notizie dell'Arabia Saudita, Hassan Nasrallah avrebbe stretto la mano a un agente israeliano che gli avrebbe passato la sostanza sconosciuta.

il palazzo dove si nascondeva nasrallah dopo il raid israeliano a beirut foto lapresse

L'agente sarebbe stato un iraniano in visita a Beirut, dove Nasrallah è stato ucciso in un attacco aereo venerdì scorso, secondo quanto afferma l'emittente Al Hadath. Fonti della sicurezza hanno suggerito che la sostanza potrebbe essere stata identificata da un sensore o da una telecamera a bordo di un drone a bassa quota. Una dichiarazione israeliana sulla sua uccisione ha sottolineato che l'operazione è stata “diretta dalla” Direzione dell'Intelligence del Paese”.

[…] Se non è stato usato un agente chimico, un'altra spiegazione potrebbe essere che una fonte abbia fornito informazioni sulla sua posizione. Il corpo di Nasrallah è stato recuperato intatto sotto i resti dell'edificio. In totale, più di 20 membri di Hezbollah sono stati uccisi dall'aviazione israeliana.

Agenti di marcatura come il Nitrophenyl Pentadienal, noto come “polvere di spia”, sono stati utilizzati dal KGB durante la Guerra Fredda. Israele è noto per essere all'avanguardia nella ricerca che coinvolge anche gli Stati Uniti e il Regno Unito sulle sfide della guerra urbana contemporanea.

2. CHI HA TRADITO NASRALLAH

Estratto dell’articolo di Guido Olimpio per il “Corriere della Sera”

Chi ha tradito l’Hezbollah? Tanti i sospetti, nessuna prova sicura […]. Questa la «lista».

La talpa

Una figura vicino alla leadership che era a conoscenza di spostamenti, case (una volta) sicure, bunker. Qualcuno in grado di fornire informazioni anche dopo l’inizio della campagna «finale». Sono apparse indiscrezioni su un esponente scappato all’estero portando in dote il «tesoretto» di dati ma nulla lo conferma.

L’Iran

il palazzo dove si nascondeva nasrallah dopo il raid israeliano a beirut. 2 foto lapresse

Esperti […] hanno chiamato in causa Teheran. Gli ayatollah avrebbero sacrificato Hassan Nasrallah e il resto della gerarchia in cambio di concessioni diplomatiche, fine delle sanzioni, rapporto con l’Occidente, aperture economiche. Il quotidiano Le Parisien ha scritto che sarebbe stato «un iraniano» a indicare al nemico la riunione di Beirut alla quale avrebbe partecipato il numero uno del partito di Dio.

Questo implica che gli eredi di Khomeini avrebbero abbandonato alla loro sorte personaggi sui quali hanno investito, militanti cresciuti sotto la loro guida e diventati perni di una strategia regionale. Un prezzo alto. La storia dello scacchiere è ricca di casi dove un regime si è sbarazzato di chi non riteneva fosse più utile ma l’Hezbollah era ed è qualcosa di rilevante. Unico. L’alternativa è che l’informatore sia un alto ufficiale iraniano che ha collaborato con il Mossad per ragioni personali.

il palazzo dove si nascondeva nasrallah dopo il raid israeliano a beirut foto lapresse

[…] La cosiddetta pista iraniana può nascondere un gioco abbastanza scontato per alimentare i sospetti e frizioni nei ranghi dei guerriglieri verso il protettore. La stessa tattica applicata dopo alcuni colpi degli 007 israeliani, compreso l’omicidio mirato di Ismael Haniyeh avvenuto nella capitale iraniana in una palazzina dei pasdaran.

I cercapersone

Dopo l’esplosione dei cercapersone è trapelata un’indiscrezione per cui c’era la responsabilità iraniana nella gestione degli equipaggiamenti. E aggiungevano: i pasdaran sono i principali consiglieri dei guerriglieri, strano che non abbiano vegliato su sistemi che dovevano essere usati da personale importante.

[…] I libanesi

I VERTICI DI HEZBOLLAH ELIMINATI - CORRIERE DELLA SERA

Il terzo filone. I colpi in serie sono stati favoriti da forze politiche locali che, non avendo la forza di contrastare la potenza Hezbollah, hanno scelto di collaborare con Tel Aviv per scompaginare il quadro portando ad un «nuovo ordine», come è stato battezzato il blitz costato la vita a Nasrallah.

Ma quali sarebbero queste forze? Rivali sciiti ritenuti più razionali rispetto alla linea dura e pura dell’Hezbollah. Oppure ambienti della sicurezza libanese: grazie alla rete sul territorio sanno molto. […]

I sauditi

carro armato israeliano al confine con il libano

Sono il corollario del punto precedente. Hanno lavorato insieme ad alleati libanesi per umiliare la componente più rilevante dello schieramento sciita e creare le condizioni per un quadro diverso. Osservatori ricordano come l’assalto del 7 ottobre da parte di Hamas abbia congelato la distensione ufficiale tra Tel Aviv e Riad. Ora vi sarebbe la ritorsione. Sanguinosa, profonda.

La profezia

carri armati israeliani entrano in libano 1 foto lapresse

Molto citata l’intervista di un imam sciita di origine libanese e con nazionalità saudita, Mohammed Alì Al Husseini, trasmessa dalla tv Al-Arabiya , due giorni prima dell’attacco israeliano di venerdì: «Ho scritto un messaggio al mio amico Hassan Nasrallah nel quale gli chiedevo di stare attento, c’è un accordo internazionale ad emarginarlo, di accettare di consegnare il Sud Libano all’esercito e di ritirarsi a nord del fiume Litani… Gli ho scritto di stare attento da chi lo ha già venduto… Non puoi dire no a Teheran, ma loro ti hanno scaricato. Ti conviene scrivere il tuo testamento».

UCCISIONE DI HASSAN NASRALLAH A BEIRUT

Interpretazione: il religioso non può essersi espresso in questo modo senza avere il placet di Riad. […]

