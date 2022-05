MANUALE PER ACCALAPPIA SCAPOLI - ALTRO CHE METOO! DUE AUTRICI FIRMANO UN LIBRO INTRISO DI FEMMINISMO PIÙ SIMPATICO E STRONZO CHE COMPATISCE I MASCHIETTI E SPIEGA ALLE DONNE COME CONQUISTARLI - PRIMA COSA, BISOGNA SAPERE CHI SI VUOLE FAR INNAMORARE: PETER PAN, NARCISISTI, PALESTRATI, INSICURI, INTELLETTUALI - POI I CONSIGLI: SIATE PRESENTI MA NON TROPPO. AMOREVOLI MA DISTACCATE. FATEVI VEDERE COME SPIRITI LIBERI. E NON FATE MAI QUELLA DOMANDA...

Simona Bertuzzi per "Libero Quotidiano"

In tempi di generi fluidi ed eterosessuali curiosi apparentemente attratti dall'altro sesso ma sinceramente in cerca di approdi gemelli, un manuale che distingue gli uomini dalle donne e attribuisce a queste ultime l'onore della conquista ha il sapore romantico di certe letture alla Jane Austen, soprattutto fa capire che quando Dio fissò il creato Adamo ed Eva non erano facce sovrapponibili di una stessa medaglia ma anime contrapposte destinate a procreare.

Premessa: Il manuale della conquista certa - Non esistono uomini inconquistabili di Turchese Baracchi e Benedetta Spazzoli (Mediolanum Editori, 167 pagine, 14,90 euro) creerà un certo scompiglio nelle case.

I maschietti si sentiranno spiazzati e le donne ne trarranno gran godimento. L'assunto iniziale - appunto - è che tutti gli uomini siano conquistabili (averlo saputo a suo tempo...) purché sinceramente eterosessuali.

A quel punto si tratta di sminuzzare il maschietto prescelto e individuarne i punti deboli. Bravissime le autrici (che non a caso si definiscono sorelle di vita) in questa operazione di sano e generoso compatimento del genere maschile che riporta a un femminismo meno infarcito di Metoo e un tantino più simpatico e stronzo.

Non allarmatevi. Ce n'è anche per noi donne, ma cominciamo dai maschi. Ebbene alla voce "tipologia di uomo" compaiono una sfilza di caratteri: il sempiterno "Peter pan", pischello allergico a qualsiasi tipo di responsabilità e alla ricerca di una felicità inversamente proporzionale all'età anagrafica della concupita (forse l'isola che non c'è?); il "malato di mammà", che guida, mangia, dorme come se avesse accanto la buona anima di colei che lo ha partorito; il "narcisista" della scrivania accanto che fa una battuta e si guarda intorno a cercare consensi e sorrisi; il "palestrato" muscoli e saette, nemico della propria e dell'altrui ritenzione idrica. E ancora il controllore, il malandrino, l'insicuro, il fissato, l'intellettuale, il morto di sonno, il riccone e il padre di famiglia.

LINEE E CURVE

Che farsene di tutti questi tipi umani? Usateli per catalogare il vostro prescelto e per capire come conquistarlo. Non riuscirete a seguire la guida minuziosamente (impossibile recarsi a un incontro galante con l'abc della seduzione sotto il braccio) ma troverete perle da cui attingere in qualsiasi momento lo vogliate.

Certo, molto dipende da come siamo noi donne. Per esempio alla voce "cacacazzi" (non c'è refuso, è scritto proprio "cacacazzi") ci siamo state tutte una volta nella vita: il ditino alzato, lo sguardo cupo e la vocina stridula che non domanda ma solo mette in croce.

Vero che un uomo distingue solo una linea retta mentre noi scorgiamo curve, archi, frecce e le mille luci dell'arcobaleno, ma "cacacazzo" restiamo. Tolto il fardello di dosso, possiamo comodamente trovare il nostro posticino nel mondo e inserirci in una tipologia prestabilita: fiammiferaia (non alzate il sopracciglio perché va per la maggiore), ammaliatrice, ricca, crocerossina.

Le zoccole non sono ben viste nel manuale in questione perché oltre a darla facilmente appartengono alla categoria che non ha bisogno di libri ma sfoggia un bel culo per prendersi il maschio di turno.

Comunque sia, trovata la casellina adatta a voi e fatto un bel bagaglio di dolcezza, stronzaggine, furbizia, con tubino alla Audrey Hepburn che fa sentire fiche spaziali, occorre seguire poche regole fondamentali, una specie di quintessenza del sapere femminile che nessuno aveva mai messo in forma di abbecedario.

Siate presenti ma non troppo. Amorevoli ma distaccate. Fatevi vedere come spiriti liberi. Non cadete nell'errore di domandare «a che punto siamo della nostra storia?» a meno che non siate nel mezzo di una partita di squash.

Se passate la notte col concupito, non fategli lo sgarbo di lasciargli la mattina tutto in disordine. Pulite il bagno, rifate il letto, e grattate via le impronte dal bicchiere sia mai che lui pensi/temi che vi siate "piazzate".

Alcuni consigli lo confesso sono sani e lungimiranti ma inarrivabili. Tipo: ballate sexy ma non volgari, camminate erette come regine, non vomitategli addosso la vita e non siate la sfigata logorroica. E la voce, vi prego, che sia una carezza sulla sua pelle se volete risvegliare lo sguardo ancestrale e animalesco del maschio.

La tavola, invece, è un punto cardine. Imprescindibile. Dunque non siate donne biecamente bisognose di nutrimento. Non ordinate mai (dico mai) trippa alla romana e coda alla vaccinara. Sembrereste sensuali ed erotiche come un rutto. Optate per una tartare di gamberi rossi afrodisiaca oppure piatti che non siano troppo cari.

È fondamentale al primo appuntamento fare la danza della forchetta inclinando la testa in modo da mostrarsi attente al discorso ma già intrise di pensieri maliziosi. Siate insomma - e questa me la sono segnata - «sirene su uno scoglio che contempla la potenza del mare e attira tutto».

L'obiettivo è diventare per il vostro lui «linfa vitale», «segretaria sexy», «factotum bellissima», «cuoca provetta» e soprattutto fargli massaggi da urlo. Ripeto, la zoccola è la più fortunata perché le riesce ogni conquista e non fa fatica, e se non fosse che poche di noi vogliono sentirsi zoccole sarebbe tutto più facile.

GIOVANI E ATTEMPATE

La morale della storia comunque è che alla fine il manuale è un valido e spassionato aiuto per le giovani che si affacciano al mondo dei maschi ma anche per le donne attempatine che si trovano d'improvviso sole o vogliono assaggiare cosa si sono perse negli anni e cosa avrebbero potuto fare se solo avessero seguito qualche regola in più.

Le autrici d'altronde sono bravissime. La prima (Turchese Baracchi) è nipote d'arte del premio oscar Fausto Saraceni, produttore cinematografico della commedia all'italiana, conduttrice radiofonica, opinionista scrittrice.

Benedetta Spazzoli invece è nipote di Tonino Spazzoli eroe di guerra, esempio di coraggio e valore. Entrambe mettono talento, amicizia, passione e disincanto divertito. Come dice Maurizio Costanzo nella prefazione del libro: non si può fare a meno di scrivere dell'amore... e se a raccontare sono le donne, ironia e umorismo la fanno da padrone.

Certo alla fine i commenti dei vip sulla donna ideale sono la classica doccia fredda che spegne tutte le speranze. Cosa deve fare una donna per conquistarti? Fabrizio Corona: «Non rompere i coglioni». Ignazio La Russa: «Non rompere i coglioni». Francesco Oppini: «Non cacarmi». Appunto.

E cosa fa lei per conquistare un uomo? Rita Dalla Chiesa: «Niente». Valentina De Laurentis: «Lo ignoro». Floriana Secondi: «Scodinzolo». Ecco, un po' la poesia si spegne. Ma la sezione racconti di vita vale quanto le mille regole per sedurre un uomo. Ah, dimenticavo: il libro è vietato agli uomini, ma voi non diteglielo tanto non capirebbero...

