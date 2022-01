25 gen 2022 11:06

LE MARATONE POLITICHE IN TV SONO BUONE SOLO PER L’EGO DEI GIORNALISTI – DOPO LA PRIMA GIORNATA DI VOTAZIONI PER IL QUIRINALE, LA CLAMOROSA SCOPERTA: TWITTER NON RAPPRESENTA IL PAESE REALE! INCREDIBILE FLOP PER LA MAGGIONI, CHE CON IL QUARTETTO MATANO/BORTONE/SORGI/ANNUNZIATA SI FERMA AL 12,5% - MENTANA AL POMERIGGIO ARRIVA AL 5%, MA IN PRIMA SERATA SPROFONDA AL 2,8%. PERÒ GRAZIE AI CINGUETTII CONTINUI DEI GIORNALISTI EGO-RIFERITI ERA TRENDING SU TWITTER (MA CHE JE FREGA AGLI INSERZIONISTI?)