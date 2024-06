MARIO BIONDI, OGNI BOTTA UNA TACCA! – IL CROONER È DIVENTATO PADRE PER LA DECIMA VOLTA: “ORA HO SEI FEMMINE E QUATTRO MASCHI E SONO FELICISSIMO. SONO TUTTI BRAVI, DEI LAVORATORI PAZZESCHI. LA FIGLIA CHE NON VEDO? SE UNA BIMBA DI 8 ANNI DICE ALLA MADRE CON LA QUALE NON STO DA TEMPO: "NON VOGLIO ANDARE DA PAPÀ", SIGNIFICA CHE IL PROBLEMA NON È SUO MA DELLA MADRE. UNA SITUAZIONE CHE ANDRÀ SISTEMATA PRIMA O POI…”

Estratto dell'articolo di Luca Dondoni per "La Stampa"

Mario Biondi non si ferma mai. […]

Quando potremo ascoltare le nuove chicche dal vivo?

«Il progetto Crooning Undercover ha superato il traguardo dei cento concerti in Italia e in altri 22 paesi nel mondo ma aspetto il gran finale dell'estate 2024. Saremo il 14 settembre al Teatro Antico di Taormina con uno show che celebrerà il mondo del crooning, del jazz e del soul ma con un sacco di ospiti che non anticipo perché ho ancora molti "in forse" e non vorrei fare nomi a caso».

Ha pensato al prossimo festival di Sanremo? Carlo Conti sta cominciando ad ascoltare i brani.

«Ha fatto bene a dirmelo, appena metto giù il telefono con lei chiamo il mio agente e gli dico di portare il pezzo a Conti. Ne ho uno perfetto per il festival e lì se non ci vai con la canzone giusta non serve a nulla».

Sappiamo del suo amore per la famiglia ma ci aiuti. A quanti figli è arrivato? Eravamo rimasti a nove ma pare ci sia una novità.

«Eccome se c'è. Siamo arrivati a dieci. È una bella bambina arrivata due mesi fa che si doveva chiamare Luna ma, visto che sono piuttosto legato al Brasile, il suo nome è diventato Lua. Ora ho sei femmine e quattro maschi e sono felicissimo, siamo proprio la famiglia complessa e bella di Tutti insieme appassionatamente».

Lei ha un bel rapporto con suo fratello Stevie. Anche lui ha una carriera musica e attualmente lavora con Jamiroquai, giusto?

«E le mie figlie più grandi, Zoe e Marica, fanno le coriste e sono in giro con Renato Zero e poi c'è il piccolo Ray che fa il producer di musica rap e trap. Ha un bel modo di mettere le mani sulla musica. Ma sono tutti bravi, mi creda, dei lavoratori pazzeschi. Il più grande, Marzio, che ha deciso di fare l'avvocato, ha dato la tesi pochi giorni fa ed entrerà in studio qui a Parma: sono soddisfazioni».

Nel settembre dell'anno scorso è convolato a nozze con Romina, da dieci anni al suo fianco. Come ha deciso?

«Abbiamo fatto bene, lo volevamo entrambi, ma non ho voluto coinvolgere i figli al mio matrimonio. Ci ho pensato ma all'ultimo, ho preferito evitare. Mi sembra più giusto».

Tuttavia, dei suoi dieci figli, ce n'è una che non vede da tempo: ne vuole parlare?

«Se una bambina a 8 anni dice alla madre con la quale non sto da tempo: "non voglio andare da papà", significa che il problema non è suo ma della madre che non gliene dà facoltà. È un peccato perché si perde il contatto con gli altri fratelli. Mia, è il suo nome, non la vedo mai ed è una violazione delle regole dettate dal giudice ma la madre continua a dirmi che se mia figlia (a 8 anni ripeto) non vuole vedermi, non me la porta. Una situazione che prima o poi si dovrà risolvere».

