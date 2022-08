MARK ZUCKERBERG HA ANNUNCIATO TRE NUOVE FUNZIONALITÀ IN ARRIVO SU WHATSAPP PER TUTELARE LA PRIVACY DEI SUOI UTENTI - LA PRIMA NOVITÀ, GIÀ ATTIVA SULL'APP, È QUELLA DI POTER CANCELLARE I MESSAGGI FINO A DUE GIORNI DOPO L'INVIO - GLI ALTRI CAMBIAMENTI RIGUARDANO L'USCITA "IN INCOGNITO" DAI GRUPPI WHATSAPP E…

Cecilia Mussi per www.corriere.it

novita in arrivo su whatsapp

Tre novità più una. Mark Zuckerberg ha raccolto sul proprio profilo Facebook tre nuove funzionalità in arrivo che riguardano la privacy degli utenti di WhatsApp: «Si può uscire dai gruppi senza che gli altri ricevano la notifica, controllare chi può vedere se siete online e impedire gli screenshot dei messaggi effimeri».

Solo qualche ora prima, invece, era stato l'account ufficiale di WhatsApp ad annunciare che i messaggi inviati si possono eliminare fino a «poco più di due giorni dall'invio». Una notizia che potrebbe salvare diverse amicizie, relazioni, rapporti di lavoro. Quante volte, infatti, una volta mandato un messaggio in chat, ci siamo ritrovati a pensare «forse non avrei dovuto farlo?».

novita in arrivo su whatsapp

Cancella l'invio è già attivo: come fare

Delle quattro nuove funzionalità dell'app, solo una al momento è già utilizzabile dagli utenti sparsi in tutto il mondo. Ecco quindi come fare per cancellare il messaggio incriminato. Una volta aperta la chat, basta tenere premuto sul testo del nostro messaggio fino a quando non viene selezionato e poi cliccare su «elimina», oppure «elimina per me» o ancora «elimina per tutti», che forse sarà l'alternativa più usata per evitare possibili inconvenienti. Prima di questa novità, il tempo limite era un'ora.

Le altre novità delle ultime settimane

whatsapp MIGRAZIONE CHAT ios ANDROID

Da WhatsApp era appena arrivata, stiamo parlando di qualche settimana fa, la notizia che ora le chat si possono spostare da uno smartphone Android a un iPhone (e viceversa). La funzionalità era una delle più richieste dagli utenti, che finalmente sono stati ascoltati dall'azienda. La funzione annunciata in versione beta poco più di un mese fa e, da ieri, diventata disponibile per tutti (a patto che tutti gli utenti coinvolti nella conversazione abbiamo l'app di WhatsApp aggiornata). Tanto da guadagnarsi una pagina ad hoc all’interno del portale ufficiale di WhatsApp.

novita in arrivo su whatsapp

«In arrivo» le novità sulla privacy

Ci sarà ancora da attendere per le altre novità sulla privacy. Proprio Zuckerberg ha scritto che «sono in arrivo», senza specificare una data di rilascio per la possibilità di lasciare i gruppi «in incognito», oppure per non mostrare il proprio status online (di cui si era già parlato qualche tempo fa) o ancora per bloccare gli screenshot dei messaggi effimeri.

Intanto, però, gli utenti hanno già iniziato a ringraziare pubblicamente mister Meta per queste news. Tantissimi i messaggi arrivati sotto al post: in sole 5 ore dalla pubblicazione sono già quasi quarantamila.

ARTICOLI CORRELATI