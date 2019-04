MASANIELLO O MANGANELLO? – SCONTRI A NAPOLI TRA POLIZIA E DISOCCUPATI PRIMA DELL’INCONTRO ELETTORALE CON NICOLA ZINGARETTI: 4 FERITI E 6 CONTUSI – LA MANIFESTAZIONE ANDAVA LISCIA CON SLOGAN CONTRO IL PD E IL GOVERNATORE DE LUCA, POI È DEGENERATA QUANDO È STATO STRAPPATO UN MANIFESTO DEL PARTITO DEMOCRATICO E UN MILITANTE DEM SI È INCAZZATO: È PARTITA LA RISSA E LA POLIZIA HA CARICATO – VIDEO

Conchita Sannino per www.repubblica.it

napoli scontri prima dell'incontro con nicola zingaretti 11

Scontri in via Chiaia tra polizia e disoccupati, dinanzi al teatro Sannazaro, poco prima dell’arrivo a Napoli del leader Pd Nicola Zingaretti, per l’apertura della campagna elettorale delle Europee. Almeno 4 persone ferite, di cui tre manifestanti sarebbero stati trasportati in ospedale, e 6 contusi tra manifestanti e agenti. Colpito al polso anche il fotografo di Repubblica. A promuovere la manifestazione, il Movimento “7 novembre”, sigla che più volte in questi anni è scesa in piazza per chiedere lavoro e per protestare contro il governatore della Regione.

napoli scontri prima dell'incontro con nicola zingaretti 12

La manifestazione andava avanti da oltre mezz’ora: slogan gridati contro il Pd, anche sotto la pioggia battente, a distanza sempre più ravvicinata dalla fila di agenti schierati in assetto antisommossa , quando è scattata la scintilla. Stando alle prime ricostruzioni, tutto è precipitato quando uno dei manifestanti ha strappato un manifesto del Pd, dall’ingresso del teatro, e lo brandiva attaccando il partito.

napoli scontri prima dell'incontro con nicola zingaretti 8

Uno dei militanti Dem ha protestato ("Chi ti da il permesso di fare a pezzi questo manifesto, chi ti credi di essere ?”) e forse li ha apostrofati, sono scattati insulti, poi si è passati alle mani. Nella mischia ormai fuori controllo, il gruppo dei disoccupati ha più volte toccato la barriera della polizia, che ha risposto con la carica e i manganelli. Sono arrivati i rinforzi. Via Chiaia appare presidiata da entrambi i lati. E l’arrivo di Zingaretti con il Presidente della Regione De Luca è stato presumibilmente dirottato su altro ingresso.

