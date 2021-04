MASCELLA VOLITIVA E AUGELLO IN TIRO: DONNE, E' ARRIVATA LA "SEX DOLL" A VOSTRO USO E CONSUMO - I MODELLI SI CHIAMANO JOHNNY, MICHAEL E NATE, E SONO TUTTI DIVERSI - UNA SIGNORA SPOSATA RACCONTA DI AVERE UN RAPPORTO A QUATTRO: "MIO MARITO E' CONSEZIENTE" - SULLA PAGINA ONLYFANS IMPAZZANO I VIDEO DI "BRICK DOLLBANGER" E DELLE SUE BAMBOLE DEL SESSO ROBOT – PRESTO SARANNO PRONTE AD USARE LA BOCCA... - FOTO

L’azienda americana Real Doll ha confezionato, per una sua fan sfegatata, una bambola del sesso maschio. Capelli corti, canotta bianca, barba incolta e la «mascella più forte dagli anni ‘90», ha soddisfatto in pieno le esigenze della cliente e non solo. L’azienda, che ha condiviso il nuovo modello su Instagram, ha ricevuto numerosi apprezzamenti.

Hippie Doll Lover, per esempio, ha scritto «Wow! Non assomiglia a Johnny, Michael, Nate o all’altro nuovo ragazzo. Quale modello è?». La donna è una grande fan delle bambole sessuali maschio e spiega: «Non è necessariamente sesso o romanticismo. Alcuni di noi vogliono solo un compagno e ho sentito di donne single che ne scelgono uno perché le fanno sentire più al sicuro quando sono sole». Hippie ha una relazione con tre bambole, oltre ad essere sposata con suo marito. Si chiamano Larry, Lance e Landom. Con uno dei tre, Larry, ha anche un figlio-bambolotto, che cambierà di anno in anno per aggiornarne l’età.

Intanto sul fronte delle bambole donne stanno girando da giorni i video di Brick Dollbanger, che costruisce bambole del sesso robot, e della sua vita con la RealDoll Harmony. I video sono regolarmente pubblicati sulla pagina OnlyFans. L’uomo introduce ogni filmato dicendo: «Mi chiamo Brick Dollbanger. Vengo dal futuro. Sono qui per mostrarti la bellezza della vita sessuale sintetica. Se sei in Doll Life o semplicemente lo stai considerando, dai un'occhiata a questa pagina, cambierà il tuo modo di pensare alla vita e al sesso».

Dollbanger pubblica anche foto con le sue bambole vestite in modo succinto, e chat in cui Harmony promette di «scoparlo come vuole». Presto, dice, sarà pronta per i baci e altre delizie di bocca, tanto che, se gli verrà ordinato, potrebbe «fotterlo a morire».

