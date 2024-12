MASCHICIDIO! ANCHE LE DONNE UCCIDONO – A NETTUNO, IL 43ENNE GIANLUCA MONACO È STATO ACCOLTELLATO A MORTE DALL’EX COMPAGNA, SIMONETTA CELLA, CHE POI SI È COSTITUITA AI CARABINIERI – I DUE SI ERANO INCONTRATI PER GESTIRE ALCUNE QUESTIONI IN SOSPESO, TRA LE QUALI L’AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA DELLA COPPIA, MA POI È SCOPPIATA UNA LITE MOLTO ACCESA, FINITA IN TRAGEDIA – DOPO L’OMICIDIO, LA DONNA HA DECISO DI PRESENTARSI IN CASERMA DOVE HA CONFESSATO E INDICATO IL POSTO IN CUI AVEVA ABBANDONATO L’ARMA DEL DELITTO…

gianluca monaco

Estratto dell’articolo di Karen Leonardi per “il Messaggero”

Un appuntamento per gestire alcune questioni in sospeso si è trasformato nell'ennesima lite sfociata in un omicidio. Gianluca Monaco, bagnino di 43 anni, è stato accoltellato e ucciso l'altro ieri sera dall'ex compagna, Simonetta Cella, di 36, che si è poi costituita, presentandosi ai carabinieri: ad accompagnarla è stata la sorella a cui l'omicida si è rivolta durante la fuga. Cella ora si trova in stato di fermo, con la l'accusa di omicidio volontario.

simonetta cella

LA RICOSTRUZIONE

Entrambi di Nettuno, dalla relazione avevano una bambina di 7 anni, che però dopo la separazione era stata affidata al papà e viveva con i genitori di lui. E proprio la gestione della piccola era un motivo di continuo contrasto, anche se non l'unico. I due, infatti, erano anche titolari di un ristorante sulla Riviera Mallozzi, ad Anzio, chiuso da tempo e oggetto di pesanti discussioni perché la trentaseienne voleva cederlo, mentre l'uomo era intenzionato a riaprirlo e gestirlo direttamente.

Venerdì Gianluca e Nicoletta si erano incontrati in via Bachelet, dove la donna era rimasta a vivere una volta tornata single. […] Ma, come tante altre volte, tra i due è scoppiata una lite molto accesa, che questa però è finita in tragedia. […] La donna ha colpito più volte Gianluca Monaco con una lama lunga 20 centimetri, ma il fendente fatale all'uomo è stato sferrato al petto. La vittima è stata lasciata esanime, mentre la donna si dava alla fuga.

omicidio gianluca monaco

Il tutto si è consumato in pochi intorno, subito dopo l'ora di cena. I carabinieri della compagnia di Anzio sono arrivati nella zona, vicino al centro di Nettuno, intorno alle 22, rispondendo ad una chiamata che segnalava la presenza di un uomo riverso a terra, in un lago di sangue.

A lanciare l'allarme è stato un condomino del palazzo, che ha chiamato il numero unico di emergenza del 112. Giunti sul posto, i militari hanno trovato l'uomo ormai privo di vita, a causa delle numerose ferite da arma da taglio. […]

simonetta cella

LA CONFESSIONE

Simonetta, infatti, dopo l'omicidio, aveva chiamato la sorella al telefono, e forse è stata proprio la sorella a convincerla a costituirsi. La Cella ha poi indicato ai militari il posto in cui aveva abbandonato il coltello, arma del delitto, ancora sporco di sangue: lo aveva gettato poco distante da via Bachelet. Trattenuta in caserma, la donna, al termine di un interrogatorio con il pubblico ministero di turno della procura della Repubblica di Velletri, considerati i gravi indizi di colpevolezza a suo carico, è stata arrestata e portata nel carcere romano di Rebibbia. […]

gianluca monaco omicidio gianluca monaco